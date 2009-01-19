'Boşanmıyoruz külliyen yalan'

Arzum'la problemimiz yok

Çarpık ilişki dizilerine ret

Eşi Arzum Onan'la boşanma kararı aldıkları öne sürülen Mehmet Aslantuğ, "Bu iddialar külliyen yalan" dedi. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti iddiaya göre, Kemerburgaz'daki on yıllık evlerini satmaya karar verdi. Arzum Onan, yine Kemerburgaz'da bir daireye yerleşti. Bunun üzerine dedikodular aldı yürüdü. Ancak Mehmet Aslantuğ, boşanma söylentilerini yalanladı: "Hiçbir problemimiz yok!"Aslantuğ devam etti: Sinema projem için Bodrum'da kalıyorum. Kemerburgaz'daki villayı da ofis yaptım. Biz; şanı, şöhreti, parayı ön planda tutan insanlar olmadık. Hatta bunlardan korunmak ve düzenli bir hayat için; çarpık ilişkilerin yaşandığı 'Binbir Gece' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi dizilerde oynamayı bile reddettim.