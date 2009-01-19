'Boşanmıyoruz külliyen yalan'

"Düzenli hayat için, çarpık ilişkilerin yaşandığı 'Aşk-ı Memnu' ve 'Binbir Gece' gibi dizilerden gelen teklifleri bile kabul etmedim" diyen Mehmet Aslantuğ: Arzum'la boşanmıyoruz!..
Arzum Onan evini ayırdıArzum'la problemimiz yok
Eşi Arzum Onan'la boşanma kararı aldıkları öne sürülen Mehmet Aslantuğ, "Bu iddialar külliyen yalan" dedi. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti iddiaya göre, Kemerburgaz'daki on yıllık evlerini satmaya karar verdi. Arzum Onan, yine Kemerburgaz'da bir daireye yerleşti. Bunun üzerine dedikodular aldı yürüdü. Ancak Mehmet Aslantuğ, boşanma söylentilerini yalanladı: "Hiçbir problemimiz yok!" Çarpık ilişki dizilerine ret
Aslantuğ devam etti: Sinema projem için Bodrum'da kalıyorum. Kemerburgaz'daki villayı da ofis yaptım. Biz; şanı, şöhreti, parayı ön planda tutan insanlar olmadık. Hatta bunlardan korunmak ve düzenli bir hayat için; çarpık ilişkilerin yaşandığı 'Binbir Gece' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi dizilerde oynamayı bile reddettim.