Boşanmış anne, çocuğuna soyadını nasıl verecek?

Hürriyet yazarı Oya Armutçu, eşinden boşanmış annelerin, ‘velayet hakkına’ dayanarak bulunduğu yerdeki aile mahkemesinde dava açıp çocuğunun kendi soyadını taşımasını isteyebileceğini ifade etti.

“Anne neden benim soyadım farklı' sorusu ile karşılaşan o kadar çok boşanmış anne tanıyorum ki. Bu anneler, çocukla ilgili işlemlerde ‘anneleri’ olduğunu belgelemek için nüfus kayıt örneği ile boşanma ilamını ibraz etmek zorunda kalıyorlar. Çocuklarına bu farklılığı anlatmakta zorlanıp çaresiz kalıyorlar" diyerek boşanan kadınların karşılaştığı zorluklardan bahseden Armutçu, Anayasa Mahkemesi'nin 2015 yılı 9 Nisan'da boşanan annenin çocuğuna kendi soy adını verebileceği kararı verdiğini hatırlatarak, "Daire merakla beklenen kararının gerekçesini geçen hafta açıkladı. ‘Çocuğun üstün yararı’ kriter alınan kararda, ‘velayet hakkı’ kapsamında ‘çocuğun soyadını belirleme hakkının’ da bulunduğu vurgulandı. 'Erkeğe tanınan hak, kadına tanınmazsa cinsiyete dayalı farklı muamele olur' tespiti yapıldı" dedi.

Armutçu, bu örnek kararı isteyen ve kendisine "Nasıl dava açabiliriz?" diye soran annelere şöyle yanıt verdi:

"Boşanmış bir anneyseniz, çocuğunuza kendi soyadınızın verilmesini, ‘velayet hakkına’ dayanarak bulunduğunuz yerdeki aile mahkemesinde dava açıp isteyebilirsiniz."