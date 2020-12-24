Boşanmaya düğün arabasıyla gitti: Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum

Zonguldak'ta yaşayan maden işçisi Serkan Tepebaşı, boşanma davasına düğün arabasıyla gitti. Tepebaşı, süslediği arabaya "Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum, çok mutluyum" yazdı.

Zonguldak’ta yaşayan maden işçisi Serkan Tepebaşı, boşanma davasına düğün arabasıyla gitti. İki çocuklu olan çift, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Çocukların da velayetini alan Serkan Tepebaşı, duruşma sonrası aracıyla gezerek müzik eşliğinde oynadı. Tepebaşı, süslediği arabaya, "Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum, çok mutluyum" yazdı.

Adliye önünde aracı gören Erdal Çavuş adlı vatandaş ise “Arkadaki yazıyı okumayınca düğünde olay çıktı direk buraya geldiler sandım. Yazıda boşanıyorum çok mutlu yazıyor. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Videosunu çekip arkadaşlarıma göstereceğim. Keşke boşanma olmasa yuvalar dağılmasa” ifadelerini kullandı.