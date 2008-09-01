Boşanmanın 45 nedeni

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi Uğur Gençcan, kitabında boşanma gerekçelerinin yanı sıra eşlerin hangi durumlarda tazminat talebinde bulunacağını, velayetin kime verileceğini, boşanma konusu olmayan davranışları, af niteliğindeki davranışları ve anlaşmalı boşanma konularına açıklık getirdi.



Gençcan, 20 yıllık eşi Ayşegül ve kızı Cansu’ya ithaf ettiği kitabında, eşinden ‘Sevgilim’ diye söz etti. Kitabında, Yargıtay’ın hangi konuları boşanma gerekçesi saydığını da anlatan Gençtan, hangi durumlarda tazminat talep edilebileceğine de değindi. Gençcan’ın kitabında yer alan ve Yargıtay’dan çıkan emsal kararlara göre en popüler 45 boşanma nedeni şöyle:



-Zina sebebiyle boşanma

-Hayata kast sebebiyle boşanma

-Pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma.

-Suç işleme sebebiyle boşanma

-Haysiyetsiz hayat sebebiyle boşanma

-Terk sebebiyle boşanma

-Akıl hastalığı sebebiyle boşanma

-Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma

-Alay etmek

-Aşağılamak

-Küçük düşürmek

-Tükürmek

-Küçümsemek

-Başkalarıyla karşılaştırmak

-Hırsızlık yapmak

-İftira etmek

-Çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak

-Sapık ilişkiyle suçlamak

-Kız çıkmadı diye suçlamak

-Sadakatsizlikle suçlamak

-İktidarsızlıkla suçlamak

-Eşini sevmediğini söylemek

-Eşinden soğuduğunu söylemek

-Başkası ile evleneceğini söylemek

-Aile ile görüştürmemek

-Eşini tehdit etmek

-Aile yanına bırakmak

-Evden kovmak

-Yurt dışına yanında götürmemek

-Üvey çocuğa kötü davranmak

-Doğumunda ilgilenmemek

-Sebepsiz intihara kalkışmak

-Evi sık terk etmek

-Ağız ve vücut kokusu tedavisinden kaçınmak

-Beden temizliği ile ilgilenmemek

-Bağımsız konut sağlamamak

-Çalışmamak

-Cinsel ilişki kuramamak

-Cinsel ilişkiden kaçınmak

-Sevgilisini unutamadığını söylemek

-Evlilik dışı çocuğu olmak

-Eşini dövmek

-Kesici aletle yaralamak

-Aşırı içki kullanmak

-Başka biriyle imam nikahlı yaşamak