-''Boşanmalar'' için Meclis araştırması TBMM (A.A) - 27.09.2011 - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ile 24 milletvekili, boşanmalarla ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi. TBMM Başkanlığına sunulan önergede, aile kurumunun güçlendirilmesi için birçok ailenin dağılması ve çocukların mağdur olmasına neden olan boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kurulması gerektiği belirtildi. Önergenin gerekçesinde, Türkiye'de artan nüfusa rağmen yeni bir ailenin ilk adımı olan evlilik oranlarında düşüş olduğu belirtilerek, istatistiklere göre 2007 yılında yüzde 9,09 olan evlenme hızının 2009 yılında yüzde 8,21'e, 2010 yılında ise yüzde 7,98'e gerilediği, 2007 yılında 638 bin 311 olan evlenme sayısının 2009 yılında 591 bin 742'ye, 2010 yılında da 582 bin 715'e düştüğü kaydedildi. Boşanma oranlarında ciddi artış görüldüğü; 2001 yılında 91 bin 994 olan boşanma sayısının 2007 yılında 94 bin 219'a, 2010 yılında ise 118 bin 568'e ulaştığı, 2007 yılında yüzde 1,34 olan boşanma hızının 2010 yılında yüzde 1,62'ye yükseldiği belirtilen gerekçede, şu görüşlere yer verildi: ''Rakamsal değerler, Türk toplumunun ve devletinin temel taşı ve ana birimi olan aile kurumunun sarsıldığını, yara aldığını, tedbir alınmadığı taktirde de geri dönüşü mümkün olmayan noktalara ulaşılacağını göstermektedir. Özellikle boşanma olayları ailenin yıkımına ve on binlerce çocuğun anne-baba sevgisinden mahrum kalmasına, psikolojik tahribatlara neden olmaktadır. Boşanma olaylarında ortaya çıkan aile dramlarının en büyük mağdurları çocuklar olmaktadır. Boşanma hadiseleri, kişisel ve ailevi problemler olmaktan öte toplumun genelini ilgilendiren sorunlar doğurmakta ve Türk aile yapısını derinden yaralamaktadır. Kurulacak araştırma komisyonunda, Türk aile yapısının sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için, evlilik müessesinin güçlendirilerek, ülkemizde meydana gelen, on binlerce ailenin dağılmasına ve on binlerce çocuğun mağdur olmasına neden olan boşanma olayları ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi toplum hayatımıza önemli katkılar sağlayacaktır.''