Boşanmalar geçen yıl yüzde 4,5 arttı

Türkiye genelinde boşanma oranları geçen yıl boşanma oranları bir önceki yıla göre 4,5 arttı.

Zaman’ın haberine göre, evlenen çift sayısı ise azaldı. Boşanmaların artması Meclis'i harekete geçirdi. TBMM, boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis'te bir komisyon kurulacak.

Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda iktidar ve muhalefet partilerinin boşanmaların araştırılması için verdikleri önergelerin birleştirilerek görüşülmesi planlanıyor. Önergeye göre 2014'te evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalarak 2014'te 599 bin 704 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde büyük oranda arttı ve 130 bin 913'e yükseldi. Boşanmaların 2014'te yüzde 39,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,8'i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Önergede evlilik müessesesinin güçlendirilmesi, boşanma sebeplerinin araştırılması ve tedbir alınması için Meclis araştırma komisyonu kurulması tavsiye edildi.