T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Boşanmalar geçen yıl yüzde 4,5 arttı

Boşanmaların 2014'te yüzde 39,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,8'i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti

06 Aralık 2015 17:12

Türkiye genelinde boşanma oranları geçen yıl boşanma oranları bir önceki yıla göre 4,5 arttı.

Zaman’ın haberine göre, evlenen çift sayısı ise azaldı. Boşanmaların artması Meclis'i harekete geçirdi. TBMM, boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis'te bir komisyon kurulacak.

Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda iktidar ve muhalefet partilerinin boşanmaların araştırılması için verdikleri önergelerin birleştirilerek görüşülmesi planlanıyor. Önergeye göre 2014'te evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalarak 2014'te 599 bin 704 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde büyük oranda arttı ve 130 bin 913'e yükseldi. Boşanmaların 2014'te yüzde 39,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,8'i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

 

Önergede evlilik müessesesinin güçlendirilmesi, boşanma sebeplerinin araştırılması ve tedbir alınması için Meclis araştırma komisyonu kurulması tavsiye edildi.

ETİKETLER

evlilikboşanmaboşanma oranlarıtürkiyede evlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24