Boşanmaktan vazgeçtiler!

T24- Boşanmakta kararlı olan Demet Akalın- Önder Bekensir çifti önceki akşam biraraya gelip yaşadıkları sorunları karşılıklı konuştuktan sonra bu kararlarından vazgeçti. Barışma kararının ardından çift Akalın’ın yurt dışı konseri için dün gece birlikte Almanya’ya gitti.





Bekensir ile 22 Ocak’ta nikah masasına oturan Akalın, ayrıca menajerlik işlerini de yapan eşinin konser paralarını düşük gösterip kendi hesabına aktardığı gerekçesiyle avukatı Ersan Taştekin’e talimat verip 31 Mayıs’ta boşanma davası açmıştı. Bekensir hakkında kendisini zararı uğrattığı gerekçesiyle Akalın maddi ve manevi olmak üzere toplamda 300 bin TL tazminat talebinde bulunmuştu.





İddiaları reddeden Bekensir “Demet beni hırsızlıkla suçladı, tuhaf ilişkiler yaşadığımı ima etti. Bu çamuru derhal temizleyecek. Yoksa kendisi de üzülür” demişti.





Bekensir, barışma kararının ardından yaptığı açıklamada, “Kaldığımız yerden devam kararı aldık. Mutluyuz. Barıştık, sorun kalmadı” dedi.