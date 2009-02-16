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Boşanmaktan vazgeçtik

Fransız yönetmen Ramin Matin ile el ele görüntülenen ünlü manken Tuğçe Kazaz eşiyle boşanmayacaklarını söyledi.

16 Şubat 2009 02:00

Fransız yönetmen Ramin Matin ile el ele görüntülenen ünlü manken Tuğçe Kazaz, açıklamasıyla kafa karıştırdı.

Sabah'ın haberine göre; bir film çekiminde tanıştığı Yunan oyuncu Yorgo Seitaridis'le evlenip Yunanistan'a yerleşen güzel manken, "Biz birbirimizi sevdik ama Yorgo'ya âşık değildim" dedi. "Yorgo ile aramızda ki sorun, benim burada bir süre kalmam; o kadar... Ayrılmaktan şimdilik vazgeçtik. Birbirimizden uzak kalmamızın bize iyi geleceğine karar verdik. Bu yüzden bu süreyi iyi değerlendireceğim. Ayrıca söylendiği gibi hayatımda birisi yok: Sadece dostlarım var o kadar" diyerek Fransız yönetmeni Ramin Matin ile aşk yaşadığı iddiasını reddetti.

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