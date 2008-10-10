Boşanmaktan vazgeçti

Türkiye'nin en medyatik boşanma davalarından biri şüphesiz sunucu Ece Erken ile işadamı eşi Tuncer Öztarhan arasında.



Güzel sunucunun geçen yıl eylül ayında başlayan evliliği bir yıl geçmeden çatırdamaya başlamıştı. Kocasından dayak yediği iddia edilen Erken, birlikte yaşadıkları evi terk ederek boşanma davası açmıştı. Ancak 11 Kasım'da boşanma davalarının ilk duruşması görülecek ikili evliliklerindeki krizi aşmaya başladı.



Aileye açıklamadı



Erken, ani bir kararla boşanma davası açtığı eşi Tuncer Öztarhan ile önceki gün Tarabya'daki evlerinde bir araya geldi.



Bir yıllık evliliğin ardından boşanmak üzere mahkemelik olan Ece Erken ile Tuncer Öztarhan çifti, birbirleriyle uzun uzun konuşup yeniden deneme kararı aldı.



Eşinin kendisini dövdüğünü ve sıkıntılı günler geçirdiğini ifade ederek 2.5 milyon dolar manevi tazminat ve ayda 15 bin YTL nafaka istemiyle boşanma davası açan güzel sunucu, avukatı Aydın Kurban'a talimat vererek, davanın durdurulmasını istedi.

İkili, evliliklerine bir şans daha verip boşanmaktan vazgeçtikleri kararını, önümüzdeki günlerde ailelerine de açıklayacak.

