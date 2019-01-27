Boşanmak üzere olduğu eşinden Emre Aşık için 'FETÖ' ihbarı

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, geçtiğimiz aralık ayında Taksim Polis Merkezi'ne başvurarak, boşanma sürecinde olduğu eşi Emre Aşık'ı 'FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla ihbar etti. Ancak Yağmur Aşık, ihbarcı sıfatıyla ifade vermek istemedi.

Sabah'ın haberine göre, Aşık'ın ihbardan vazgeçip ifade vermemesi, kolluk kuvveti tarafından tutanak altına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Emre Aşık'ın 'FETÖ' üyesi olup olmadığı araştırılmak üzere soruşturma başlatıldı.

İhbar öncesi boşanma süreci devam ediyordu

Emre Aşık, 3 Haziran 2012'de Fransa'da evlendiği Yağmur Aşık ile evliliğini sonlandırmak istemiş, 12 Kasım 2018 günü İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift, yaptıkları boşanma protokolünü de dava açıldıktan dört gün sonra mahkemeye sunmuştu.

Protokolde taraflar, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istememişti. Fakat bir müddet sonra Yağmur Aşık, anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini, boşanma protokolünü özgür iradesi ile imzalamadığını belirterek, karşı boşanma davası açtığını bildirmişti. Böylece, çift arasında imzalanan boşanma protokolü, bozulma sürecine girmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Emre Aşık, boşanmayla ilgili sorulara "Evet, boşanacaktık ama evliliğimize ikinci bir şans verdik" şeklinde yanıtladı.