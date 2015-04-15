Boşanmak 'kalp krizi riskini arttırıyor'

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre boşananların kalp krizi riski, evliliklerini sürdürenlere kıyasla daha fazla. 16 bine yakın kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre boşanmalardan en çok kadınlar kötü etkileniyor ve yeniden evlendiklerinde de kalp krizi riski çok az düşüyor.

Circulation adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre boşanma bağlantılı kronik stres vücut üzerinde uzun vadeli bir olumsuz etki yapıyor.

Bir yakının kaybedilmesinin kalbi büyük bir risk altına soktuğu biliniyordu.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Duke Üniversitesi'nin yaptığı araştırma boşanmanın da benzer bir etkisi olduğunu gösteriyor.

1992-2010 yılları arasında yapılan araştırmada izlenen deneklerden üçte biri en az bir kere boşandı.

'Kadınlar çok daha fazla etkileniyor'

Bir kez boşanan kadınlarda evliliklerini sürdürenlere kıyasla kalp krizi riskinin yüzde 24 arttığı görüldü.

Birden çok kez boşananlardaysa bu oran yüzde 77'ye çıktı.

Erkeklerdeyse bir kez boşananlarda kalp krizi riski yüzde 10 artarken, birden çok kez boşanan erkeklerde risk yüzde 30'a yükseliyor.

Araştırma ekibinden Prof. Linda George "Bu risk oranı yüksek tansiyon ve şeker hastalığının yarattığı riskle aşağı yukarı aynı düzeylerde. Yani çok büyük" dedi.

Çalışmada yeniden evlenildiğinde erkekler için riskin önemli oranda azaldığı, kadınlardaysa çok az düştüğü saptandı.

Prof.George'a göre çalışmanın vardığı en ilginç sonuç da bu.

George, "Erkekler farklı kadınların eşleri olmasıyla daha rahat başa çıkabiliyor" dedi.

Uzmanlar boşanmayla birlikte gelir kaybı gibi değişikliklerin artan riski açıklayamadığı görüşünde.

Prof. Linda George "Benim tahminim, kronik psikolojik stresin bağışıklık sistemi üzerinde baskı yaratması ve stres hormonlarının artması" diyor. George ayrıca boşanmanın kadınlar için çok daha büyük bir psikolojik stres olduğu görüşünde.