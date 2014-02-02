T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Boşanmak isteyen karısının yüzüne kezzap şişesini boşalttı

Boşanmak istediği eşinin saldırısına uğrayan 23 yaşındaki Özgür Turgut'un yüzünde ikinci derece yanık oluştu

02 Şubat 2014 17:10

İstanbul'da boşanma davası açan bir çocuk annesi 23 yaşındaki Özgür Turgut, eşinin kezzap atması sonucu yüzünden ağır yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ergün Ayaz'ın haberine göre, Kartal Adliyesi'ne dört ay önce giden Özgür Turgut, şiddetli geçimsizlik nedeniyle işsiz olan eşi Segbetullah Turgut'tan boşanmak için dava açtı.

Boşanma kararından sonra iş bulan Özgür Turgut, çalışmaya başladı. 24 Ocak Cuma günü işten dönen Özgür Turgut'un yolu ayrılmak istediği eşi tarafından yolu kesildi. Segbetullah Turgut, yere yatırdığı Özgür Turgut'un yüzüne cebinden çıkardığı şişe içerisindeki kezzabı döktükten sonra kaçtı.

 

'Torunum annesini tanızyamaz hale geldi'

 

Kartal Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan ve burada bir süre tedavi edilen Özgür Turgut daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yanık Ünitesi'nde sevk edilerek burada tedavi edilmeye başlandı.

Her gün Kocaeli'ndeki hastaneye gidip gelen ve kızının yüzünde ikinci derecede yanık oluştuğunu anlatan babası Mustafa Bulmuş, olayın ardından kaçan damadının yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi. Mustafa Bulmuş şunları söyledi:

"Kızım, geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak için dava açtı. Damadım buna sinirlenerek kızımın yüzüne kezzap attı. Damadımdan şikayetçiyim. Kızımın sağlık durumu çok kötü. Kadın hakları örgütleri ve devletimiz bize sahip çıkmasını istiyoruz. Torunum, annesini tanıyamaz hale geldi. Devletimiz bize sahip çıksın."

ETİKETLER

kadınşiddetkocakezzapboşanmakyüzyanık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24