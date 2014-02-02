Boşanmak isteyen karısının yüzüne kezzap şişesini boşalttı

İstanbul'da boşanma davası açan bir çocuk annesi 23 yaşındaki Özgür Turgut, eşinin kezzap atması sonucu yüzünden ağır yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ergün Ayaz'ın haberine göre, Kartal Adliyesi'ne dört ay önce giden Özgür Turgut, şiddetli geçimsizlik nedeniyle işsiz olan eşi Segbetullah Turgut'tan boşanmak için dava açtı.

Boşanma kararından sonra iş bulan Özgür Turgut, çalışmaya başladı. 24 Ocak Cuma günü işten dönen Özgür Turgut'un yolu ayrılmak istediği eşi tarafından yolu kesildi. Segbetullah Turgut, yere yatırdığı Özgür Turgut'un yüzüne cebinden çıkardığı şişe içerisindeki kezzabı döktükten sonra kaçtı.

'Torunum annesini tanızyamaz hale geldi'

Kartal Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan ve burada bir süre tedavi edilen Özgür Turgut daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yanık Ünitesi'nde sevk edilerek burada tedavi edilmeye başlandı.

Her gün Kocaeli'ndeki hastaneye gidip gelen ve kızının yüzünde ikinci derecede yanık oluştuğunu anlatan babası Mustafa Bulmuş, olayın ardından kaçan damadının yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi. Mustafa Bulmuş şunları söyledi:

"Kızım, geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak için dava açtı. Damadım buna sinirlenerek kızımın yüzüne kezzap attı. Damadımdan şikayetçiyim. Kızımın sağlık durumu çok kötü. Kadın hakları örgütleri ve devletimiz bize sahip çıkmasını istiyoruz. Torunum, annesini tanıyamaz hale geldi. Devletimiz bize sahip çıksın."