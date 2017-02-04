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Yaşam

Boşanmak isteyen karısına pusu kurdu; 15 kez bıçaklayarak öldürdü

Taner Açıkgöz, tutuklanarak cezaevine gönderildi

04 Şubat 2017 11:47

Bursa'da boşanmak isteyen eşine pusu kuran özel güvenlik görevlisi, 3 çocuğunun annesini 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Olaydan sonra kaçan Tahsin Taner Açıkgöz yakalanarak gözaltına alındı.Taner Açıkgöz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Geçtiğimiz yıl kasım ayında eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Fatma Açıkgöz, Tahsin Taner Açıkgöz'den boşanmak için dava açtı. Dava sürerken mahkeme Tahsin Taner Açıkgöz'e evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürede bir markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerindeki bir evde yaşamaya başladı.

 

Eşini öldürmek için pusu kurdu 


Kendisini başka bir erkekle aldattığını düşünen Tahsin Taner Açıkgöz, dün boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Açıkgöz'ün adresini öğrendiği evinin önüne gelerek pusu kurdu. Yol kenarındaki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz'ün evden çıkıp çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti.

Tahsin Taner Açıkgöz'ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz kaçmaya başladı. Ancak kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz yere düşürdüğü Fatma Açıkgöz'ü 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Olaydan sonra bıçağı çöp kutusuna atan ve bir taksiyle kaçmaya çalışan zanlı vanadaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Çağrılan ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Açıkgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Zanlının emniyetteki ifadesinde eşiyle ailevi problemler yaşadığı, eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığını düşündüğünü ve bu sebeple Fatma Açıkgöz'ü bıçakladığını söyledi. Açıkgöz, ifadesinde olayı planlayarak yaptığını ve pişman olduğunu belirtti.

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