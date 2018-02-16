Boşanmak isteyen eşini ve kızını öldürdü, sonra intihar etti

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde boşanma arifesinde olduğu eşi Ayşe Şahin’in işlettiği bakkala giden Oktay Şahin, çıkan tartışmada pompalı tüfekle eşi ve kızı Nurdan Şahin’e ateş ederek yaraladı, ardından kendini vurdu. Saldırıda Ayşe Şahin ve kızı hayatını kaybederken, ağır yaralı Oktay Şahin hastanede tedaviye alındı.

Olay, bu sabah Sarayköy ilçesi Osman Akça Caddesi üzerindeki bir bakkalda meydana geldi. Eşiyle boşanma davası süren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen tekstil işçisi Oktay Şahin, eşi Ayşe Şahin’in işlettiği bakkala gitti.

Kızı Nurdan Şahin’in de bakkalda olduğu sırada eşiyle tartışan Oktay Şahin, yanındaki pompalı tüfeğiyle ateş açtı. Eşi ve kızını vurup yaralayan Oktay Şahin, ardından kendini vurdu.

Silah sesini duyarak olay yerine gelenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nurdan Şahin’in cenazesi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği bakkalda delilleri topladı. Olay yerine gelen Oktay Şahin’in annesi, gözyaşları içinde "Oğlumun başını yaktın gelin" diye feryat etti.

Kadın, polis tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Eşinden 1 yıldır ayrı yaşayan Ayşe Şahin’in boşanma davası açtığı, daha önce koruma kararı aldırdığı, kararın 8 Şubat’ta dolduğu öğrenildi. Ayşe Şahin’in, ayrıca kendisini tehdit eden eşi Oktay Şahin hakkında 2 gün önce de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, tekrar koruma kararı istediği, kararın da henüz çıkmadığı belirtildi.