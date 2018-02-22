 BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞIN DAVASINDA KARAR...

MAHKEME AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ, İNDİRİM UYGULAMADI...

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Kağıthane\'de 7 Aralık 2016\'da boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke\'yi, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürmekten yargılanan Recep İnçke\'nin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Recep İnçke\'yi \"Tasarlayarak kasten eşini öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve sanığın kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak verdiği cezada takdir indirim uygulamadı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Recep İnçke getirildi. Şikayetçiler öldürülen Nisa Ece İnçke\'nin ağabeyi Hasan Ece, Bedrettin Ece ve annesi Caziye Ece ile şikayetçi Aile ve Sosyal ve Politikalar Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz alan Recep İnçke\'nin avukatı, müvekkilinin üzerinde yoğun medya baskısı olması nedeniyle son sözünü kapalı oturumda söylemek istediğini bu nedenle kapalı oturum yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kapalı oturum talebini reddetti.

\"ÇOK PİŞMANIM\"

Son savunması sorulan sanık Recep İnçke, \"Onurum, gururum ve şerefim için buradayım. Bunu söylemekte zorlanıyorum. Çok sevdiğim eşim vardı, aldatıldım, ihanet etti. En son kendimi öldürmeye kalktım. Banka kredilerime bakın, geçmişime bakın, bu hale nasıl geldiğime bir bakın. Bir insan bu hale nasıl gelir. Telefon mesajlarında da bu hususları zaten söylemiştim. En son kendimi kaybettim. Cinnet getirdim. Allah kimseye yaşatmasın. Çok zor. Yüce adaletinize sığınıyorum. Çok pişmanım\" dedi.

\"TASARLAYARAK EŞİNİ ÖLDÜRMEK\" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Recep İnçke\'yi, \"Tasarlayarak kasten eşini öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa \"Ruhsatsız silah bulundurmak\" suçundan da 2,5 yıl hapis cezası ve 2 bin 400 TL adli para cezası veren mahkeme, kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak herhangi bir indirim uygulamadı.

\"O BİZİM CİĞERİMİZİ YAKTI\"

Duruşmanın ardından Nisa Ece\'nin ailesi ve avukatları adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, \"Mahkemenin herhangi bir indirim yapmadan cezanın en üst sınırı ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak verdiği ceza, en azından Nisa\'yla igili hepimizin yaşadığı, vicdanını yaralayan acıyı, üzüntüyü bir nebze olsun hafifletmiştir. Son günlerde çocuğa yönelik istismar ve kadına yönelik şiddeti bugünlerde çok daha sık konuşuyorken bu kararın verilmiş olması elbette çok mutluluk ve bizim açımızdan da umut vaadetmektedir\" dedi. Avukat Mustafa Hadi Okuducu da kararın toplum barışına hizmet eden bir karar olduğunu ifade etti. Ölen Nisa Ece\'nin annesi Caziye Ece ise, \"Siz benim derdimi biliyorsunuz. Ben hep ağıt yaparak anlattım. Şimdi daha artık mecalim kalmadı söyleyecek çok fazla bir şey. O bizim ciğerimizi yaktı. Kızımı benden aldı. Ama yine de verilen karar nedeniyle içim rahat\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pınar Hacıbektaşoğlu açıklama

-Mustafa hadi Okuducu

-Caziye Ece açıklama

-genel ve detaylar...



