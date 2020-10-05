Boşanmak isteyen eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren Adem Tüncer, 9 yıl sonra yakalandı

Olay, 26 Ekim 2011'de Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Kayınbabası Abdurrahim Tontaş'ın 4 katlı evinin 1'inci katında oturan Adem Tüncer, iddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen eşi Dilek Tüncer'i kızı Melek ve oğlu Melik kayınbabasının evindeyken 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından kanlı elbiselerini değiştirip kaçan Adem Tüncer, polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen bugüne kadar bulunamadı.
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aylardır süren takip ve istihbari çalışmalar sonucu Adem Tüncer'in Toprakkale köyünde saklandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince dron ile düzenlenen operasyonda Adem Tüncer, belirlenen adreste saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda gizli bölmede yakalandığı öğrenilen Tüncer, sevk edildiği adliyede çıkarldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)