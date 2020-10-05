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Boşanmak isteyen eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren Adem Tüncer, 9 yıl sonra yakalandı

05 Ekim 2020 21:48

Bursa'da, 9 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi eşi Dilek Tüncer'i 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Adem Tüncer (33), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla memleketi Muş'ta saklandığı evde yakalandı.

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