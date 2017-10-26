Boşanmak isteyen eşine öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA\'da, geçtiğimiz yıl, ilk eşinden olan kızına cinsel tacizde bulunduğu ve kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi Yeliz Yamar\'ı öldüren Aydın Yamar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Altındağ Başpınar Mahallesi\'nde geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen olayda, Aydın Yamar, boşanma davası açan ve ablasının evine yerleşen eşi Yeliz Yamar\'ı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Yamar, bir süre sonra polis tarafından yakalanarak göz altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Yeliz Yamar ilk eşinden boşanarak 2007 yılında Aydın Yamar ile evlendi. İlk eşinden bir çocuğu olan Yeliz Yamar\'ın, ikinci evliliğinden de 2 çocuğu oldu. Olaydan yaklaşık bir yıl önce Yeliz Yamar, eşinin sürekli alkol alıp, kendisine şiddet uyguladığı ve ilk eşinden olan kızına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açtı. Ardından eşine boşanma davası açan Yeliz Yamar, evi terk ederek ablasının Altındağ Başpınar Mahallesi\'ndeki evine yerleşti. Zaman zaman bu eve gelerek çocuklarını gören Aydın Yamar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında yine çocuklarını görmek için boşanma aşamasında bulunduğu eşinin yaşadığı eve geldi. İki çocuğunu da alıp gezdirmek isteyen Aydın Yamar ile eşi arasında çocuklarının birinin hasta olması nedeniyle tartışma çıktı. Savcılık tarafından görgü tanıklarından alınan ifadeye göre, bir süre çocuklarını gezdirdikten sonra tekrar getiren Aydın Yamar, eşine, \"Bu çocuğu neden hastaneye götürmedin\" diyerek hakaret etti. Tartışmaya Yeliz Yamar\'ın yakınlarının da karışması üzerine aracında bulunan av tüfeğini alan Aydın Yamar, ev doğru kaçmak isteyen eşine ateş ederek öldürdü.

MAHKEME TAHRİK İNDİRİMİ UYGULAMADI

Soruşturmanın ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada bugün karar çıktı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Aydın Yaman, \"Ben eşimi öldürmek istemedim, hiç bir zamanda ona şiddet uygulamadım\" dedi. Mahkeme, sanığı \'eşi kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada tahrik indirimi uygulamadı.