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Yaşam

Boşanmak istediği kocası tarafından vurularak felç edilen kadın için Sosyal Politikalar Bakanlığı devrede

"Çocuklarım için savaşıp ayağa kalkmak, hayata yeni bir başlangıç yapmak istiyorum"

10 Ekim 2016 11:12

Kocası tarafından boşanmak istediği için sokak ortasında vurularak felç kalan Handan Aşkın için Aile ve Sosyal Politikar Bakanlığı harekete geçti. “Çocuklarım için savaşıp ayağa kalkmak, hayata yeni bir başlangıç yapmak istiyorum” diyen 30 yaşındaki Aşkın için tedavi gördüğü hastaneye özel ekip gönderen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlığın genç kadın ve ailesi için kendilerini daha güvende hissedecekleri evi almaları için destek vereceklerini söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, Bakanlık, 9 ve 11 yaşındaki çocuklarının eğitimiyle de ilgilenecek. Ekonomik olarak da destek olmak için maaş yardımında bulunacak. Aşkın’ın evde bakım hizmetleri de yine bakanlık tarafından karşılanacak.

30 yaşındaki Handan Aşkın, 11 Mart günü boşanma davası açtığı kocası Emre Aşkın’ın kurşunlarına hedef olmuş, felç kalmıştı. 7 aydır bir hastane odasında yaşayan genç kadının eşi ise ‘yaralama’dan yargılanıyor.

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