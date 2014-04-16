Boşanmak istedi, 17 yerinden bıçaklandı, mahkeme eşini serbest bıraktı!

Kadına yönelik dinmeyen şiddete bir yenisi daha eklenirken, sonrasında yaşananlar da şiddete karşı alınan tedbirlerdeki eksiklikleri net bir şekilde ortaya koydu. Milliyet gazetesinden Esengül Demirbaş’ın haberine göre, boşanmak isteyen eşini 17 yerinden bıçaklayan Osman Şengül(28) eşi yoğun bakımdayken serbest kaldı. Hayati tehlikeyi atlatan Sena Şengül(22) eşinin çocuklarını da kaçırdığını belirterek, “O adam nasıl serbest kalabilir” diye sordu.

Küçük yaşta kaçarak Osman Şengül’le evlenen 22 yaşındaki Sena Şengül, uzun süredir gördüğü şiddet nedeniyle eşine boşanma davası açtı. Daha önce de şiddetten kaçarak baba evine ve sığınma evine yerleşen 2 çocuk annesi Sena Şengül, geçtiğimiz Cumartesi günü Bağcılar’daki evinde eşinin saldırısına uğradı. Osman Şengül’ün göğüs bölgesinden defalarca bıçakladığı Sena Şengül, komşuların ihbarıyla eve gelen polisler tarafından Hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda tutulan Şengül, geçtiğimiz Pazartesi günü normal servise alındı. Şengül, yaşam mücadelesi verirken, onu 17 bıçak darbesiyle yaralayan eşi ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Osman Şengül’ü adli kontrol hükümlerine tabi tutarak serbest bıraktı.

‘Kızımın önünde bıçakladı’

Biri 2,5 yaşında diğeri 7 aylık olan iki çocuğunun şu an babalarıyla olduğunu ve can güvenliklerinden endişe ettiğini belirten Sena Şengül, başından geçenleri hastane odasında Milliyet’e şöyle anlattı: “Eşim, cuma günü eve gelmeyip ertesi gün 11.30 sıralarında geldi. İçeri almak istemedim ama zorla girdi. Boşanma davasını geri çekmemi istedi. Kabul etmedim. Kızımın gözü önünde mutfaktan aldığı bıçakla beni defalarca bıçakladı. Kendimden geçmemiştim. Çocuklarımı alıp odanın kapısını kapatıp gitti. Sonrasını hatırlamıyorum.”

Eşinin esrar bağımlısı olduğunu belirten Şengül, “Çocuklarımın ve kendimin can güvenliğimden endişe ediyorum. Ben bu durumdayken onu nasıl serbest bırakılabildiler, anlayamıyorum” dedi. Sena Şengül’ün ailesi de hastaneden çıkar çıkmaz kızlarının koruma altına alınması için başvuruda bulundu. Şengül’ün tekrar saldırıya uğrama ihtimaline karşı hastane yönetimi ziyaretlere kısıtlama getirdi.