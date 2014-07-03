Boşanmak için 1 milyon lira tazminat istedi

Halen Adanaspor Teknik Direktörü olarak görev yapan Levent Eriş’in 6 yıllık eşi Reyhan Eriş, eşinden boşanmak için mahkemeye başvurdu.

İki çocuğunun velayetini isteyen Reyhan Eriş, boşanmak için kocasından 1 milyon lira manevi ve 100 bin lira maddi tazminat istedi. Reyhan Eriş, aylık 15 bin lira tedbir nafakası ile iki çocuğu için aylık 14 bin lira iştirak nafakasına hükmedilmesini istedi. Reyhan Eriş’in avukatı dilekçesinde, davalı Levent Eriş’in kumar alışkanlığı ve borcu yüzünden müvekkilinin evine ve mal varlığına icra takibi yapıldığını ve fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Faruk Emre Akı vasıtasıyla başvuran Reyhan Eriş’in dava dilekçesinde, çiftin 2005’te nişanlandığı ve 3 yıllık nişanlılık döneminin ardından 2008’de evlendikleri belirtti. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğunun olduğunun anlatıldığı dilekçede, “Davalı Levent Eriş, evlendikten sonra eşine zulmetmeye başladı. 6 yıllık evliliklerinde evlilik birliğinin getirdikleri sorumlulukları yerine getirmeyen Levent Eriş, kumar alışkanlığı edindi. Bu alışkanlığının yanı sıra eşini aldattı. Bu süreçte çiftin ikinci çocukları dünyaya geldi. Reyhan Eriş, evliliğinin başından beri kocasına ve evine sadık bir eş oldu. Reyhan Eriş, maddi yönden evinin geçiminde büyük oranda rol sahibi oldu. Levent Eriş ise Türkiye’nin tanınmış futbol teknik direktörlerinden biriydi. Zamanla kumar alışkanlığı edinen Levent Eriş, başka kadınlarla ilişki yaşadı. Levent Eriş, eşine, çocuklarına maddi olarak katkıda bulunmayı bıraktı. Eve gelmemeye başladı. Eşine fiziki ve psikolojik müdahalelerde bulundu. Levent Eriş’e bu nedenle uzaklaştırma kararı verildi. Kumar alışkanlığından dolayı kumar arkadaşlarına senetler verdi. Bununla da yetinmeyen Levent Eriş, eşi Reyhan Eriş’i de kumar borçlarından dolayı kefil gösterdi. Bu sebeple aile konutları dâhil birçok mal varlıklarına icra takibi yapıldı” denildi.

Eşine fiziki ve psikolojik baskı uyguladı

Davacı Reyhan Eriş’in her defasında evliliğinin kurtulacağı ümidiyle hareket ettiğinin ifade edildiği dilekçede şu iddialara yer verildi:

“Ancak Levent Eriş, buna hiç yanaşmadı. Kocasının kumar borçlarına kefil olan Reyhan Eriş, borçlara yapılandırma yaptı. Levent Eriş’in transfer olduğu her ile her sene düzenini bozmak pahasına giden Reyhan Eriş, hep kocasının yanında olmaya çalıştı. Buna rağmen Levent Eriş, günden güne eşine daha soğuk davranmaya başladı. Bir koca olarak Reyhan Eriş’in hiçbir zor gününde yanında olmadı. Fiziki ve psikolojik şiddet uygulayan Levent Eriş’e 2 kez uzaklaştırma kararı verildi.”

1 milyon 100 bin lira tazminat istedi

Reyhan Eriş’in avukatı dava dilekçesinde, “Müşterek çocukların velayetinin müvekkilim Reyhan Eriş’e verilmesini istiyoruz. Ayrıca bir milyon lira manevi, 100 bin lira maddi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz. Boşanmaya bağlı olarak şimdilik müvekkilin geçimini sağlayabilmesi için aylık 15 bin lira tedbir nafakasına hükmedilmesini, iki çocuk için 7’şer bin liradan aylık 14 bin lira iştirak nafakası ile aylık 10 bin lira yoksulluk nafakasına hükmedilmesini talep ediyoruz” dedi.