Boşanmadan ilişki tazminat sebebi

T24 - Boşanma davası sonuçlanmadan karısı başka bir erkekten hamile kalan kocanın açtığı dava, ilginç bir kararla sonuçlandı.



Yargıtay, kocayı haklı bularak ‘henüz boşanmadan başkasından hamile kalan’ kadının ‘sadakatsizlik tazminatı’ ödemesine hükmetti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, boşandığı karısından, “Boşanma kararımız kesinleşmeden başkasıyla birlikte olup çocuk doğurdu” diye manevi tazminat isteyen eski kocayı haklı buldu. Yargıtay, kadının eski kocasına “sadakatsizlik tazminatı” ödemesine vize verdi. Davacı koca, eski karısına “boşanma sürecimizde sadakatsizlik yaptı” diye aile mahkemesinde manevi tazminat davası açtı.





Aile mahkemesi haklı buldu



Dava dilekçesinde, eski karısının 22 Nisan 2008’de kesinleşen boşanma kararında “kusursuz” kabul edildiğini, ancak “sadakat yükümlülüğünün” boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar devam ettiği savunuldu. Kadının, boşanma kararı kesinleşmeden başka bir erkekle ilişkiye girerek, bu ilişkiden 25 Ağustos 2008’de bir çocuk doğurduğu belirtildi. Aile Mahkemesi, davacı eski kocayı haklı buldu ve eski karısının 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.





Yargıtay da vize verdi



Davalı kadın, kararı, Yargıtay’da temyiz etti. Yargıtay, sadakatsizlik tazminatına vize verdi, ancak görevli mahkeme yönünden kararı oybirliği ile bozdu. Yargıtay, davanın aile mahkemesinde değil asliye hukuk mahkemesinde görülmesine ve aile mahkemesinin “görevsizlik” kararı verilmesine hükmetti.





