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Boşanma yok, sadece mola verdiler

Son dönemlerde ayrı ayrı tatile çıktıkları da belirtilen çiftin boşanma girişiminde bulunmadığı ancak bir müddet ayrı zaman geçirme kararı aldığı belirtiliyor

29 Ağustos 2013 10:41

Holywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones'un ilişkilerine bir süre "mola" verdiği belirtildi.

People dergisi, Holywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones'un bir süreliğine ayrıldığına ilişkin iddialara yer verdi.

Çiftin People'a açıklamada bulunan bazı yakınları, nisan sonundan beri birlikte görünmeyen Douglas ve Zeta-Jones'un, bir "mola almaya" karar verdiğini söyledi.

Son dönemlerde ayrı ayrı tatile çıktıkları da belirtilen çiftin boşanma girişiminde bulunmadığı ancak bir müddet ayrı zaman geçirme kararı aldığı belirtiliyor.

Bu kararın arkasındaysa "Douglas'ın kanserle mücadelesi ile Zeta-Jones'un psikolojik rahatsızlığından kaynaklanan stresin son 3 yıldır evliliğe zarar vermesi" gösteriliyor.

Michael Douglas (68) ve Catherine Zeta-Jones (43), 2000 yılında Manhattan Plaza Otel'de görkemli bir düğünle evlenmişti.

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