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'Boşanma söz konusu değil!'

Seren Serengil eşi Musa Aytun'la boşanacağı yönündeki dedikodulara yönelik yaptığı açıklamada 'Boşanma söz konusu değil!' dedi.

15 Ekim 2009 03:00

Seren Serengil eşi Musa Aytun'la boşanacağı yönündeki dedikodulara yönelik yaptığı açıklamada 'Boşanma söz konusu değil!' dedi.

Geçtiğimiz günlerde, Seren Serengil ile Musa Aytun’un boşanacağı yönünde dedikodular çıkmış,  bu krize, çiftin erken doğumla dünyaya gelip birkaç gün içinde hayatını kaybeden kızları Stephanie’nin mezar yerinin yol açtığı ileri sürülmüştü.

Seren Serengil kızının mezarını bulamamaktan dolayı oldukça üzgün. Serengil ' Acım büyüktü, kızımı kaybetmiştim, eşimin ailesi kızımı Musevi mezarlığına defnedeceklerini söyleyince birşey demedim. Kendimi toparladıktan sonra kızımın mezarına gidip dua etmek istedim, önce oradaki yetkililer  kızımın mezarını gösteremiyeceklerini, daha sonra ise kızımın orda olmadığını söylediler. Çıldırmak üzereyim, bi şekilde kızımın mezarını bulmak istiyorum. Avukatıma talimat verdim ayrıca savcılıga da başvurdum. Söylendiği gibi eşimle ayrılmak boşanmak gibi bir durum sözkonusu değil. Ben sadece bebeğimin mezarını bulmak ve mezarında gidip dua etmek istiyorum' dedi...

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