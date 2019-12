Boşanma sonrası dost kalınabilir mi?

Modernleşen toplumlar en fazla aile kavramını etkiliyor. İlişki içindeyken yaşanan kaybetme korkusu daha birbirlerini tanımadan çiftleri evliliğe yönlendiriyor. Bir zaman hatasıyla başlayan evlilikler de ne yazık ki umulmadık anlarda son buluyor. Ayrılık kapıyı çaldığında kavgalar yerlerini, ilişkiyi kurtarmaya yönelik adımlara ya da tarifsiz bir yalnızlığa bırakıyor. Tüm çabalar neticesiz kaldığı zaman da, ayrılık kaçınılmaz oluyor.



Uzmanların, ayrılmaya karar veren iki kişi arasında yaşanılanlara bağlı olarak değerlendirilmesini önerdikleri “eski eşler arası tutum” konusu, çiftlere göre farklılık gösteriyor; çünkü konu sevgi olunca, hiçbir tecrübe işe yaramıyor. Bir daha asla görüşmeyeceğini söyleyen boşanmış çiftlerin, ayrılıktan sonra birbirlerine karşı yeniden heyecan duydukları, ilişkilerini gözden geçirdikleri, hatta yeniden evlendikleri de görülebiliyor; arada çocuk olmasına rağmen hiçbir şekilde iletişim kurmadıkları da...



Tabii bir de arkadaş kalmaya çalışanlar var! Hayatlarında yeni insanlar olmasına rağmen bir araya gelen, dertleşen, hatta birbirlerine yeni ilişkilerini anlatanlar... Tablo tutucu aileler için kışkırtıcı görünse de, söz konusu duygular ve insan ilişkileri olduğunda aslında bu tür örneklere şaşırmamak gerekiyor.



Buradan yola çıkarak, okurlarına eski eşleriyle dost olup olamayacaklarını, bu konuya bakış acılarının nasıl olduğunu soran Seninle dergisi, evlilik terapistlerinden boşanmış çiftlerin “eski eş” kavramına nasıl yaklaştıklarıyla ilgili görüş aldı... İşte eğrisiyle doğrusuyla masaya yatırılmış; “Eski eşten dost olur mu?” sorusu.



Ayrılsak da beraberiz



Sertab Erener: Başarılı sanatçı, eski eşi Levent Yüksel’le hem mesleki hem de özel hayatında arkadaşlığını sürdürmeye devam ediyor.

Türkân Şoray: Sinemanın sultanı,yıllar önce yollarını ayırdığı eşi Cihan Ünal ile kızı için sık sık bir araya gelirken, ayrılığın ardından dost kalınabileceğini kanıtlıyor.



Hülya Avşar: Avşar kızı, ayrılık surecinde yaşadığı tüm üzüntülere rağmen kızı Zehra’nın mutluluğu için eski eşi ve onun yeni hayat arkadaşı ile bir araya gelmekten kaçınmıyor. “Ne denli lır”





‘Ne denli sağlıklı olacağı tartışılır’



“Boşanma aldatma sebebiyle gercekleşmediyse, taraflar kararlaştırarak ayrılmışlarsa, ayrılık sonrası görüşmeler olabilir. Ancak eskiden eşiniz olan kişiyle sonradan arkadaş olabilmek ne kadar sağlıklı ve dürüst olur, tartışılır.” Sezgi Erdem (35), Çevirmen



‘Arada çocuk varsa görüşmek mecburidir’



“Eğer arada çocuk varsa, eski eşle görüşme zorunlu olacaktır. Boşanma hangi sebeple olursa olsun, çiftler arasında kalan çocuk ya da çocukların mutluluğuna öncelik tanınması nedeniyle görüşmek kaçınılmazdır.” Özgür Karacan (42), Mimar



‘Özveri ve emek ister’



“Bahsi gecen kişi bir zamanlar uğruna her şeye katlandığınız biriyse, bu arkadaşlık fazlasıyla can yakar. Bu sebeple belli bir olgunluğa erişmek gerekir.” Deniz Yazıcı (29), Öğretmen



‘Kendini kandırmaktır’



Karşılaşıldığında selam verilebilir; ancak daha ilerisinin olabileceğini söylemek dürüst değildir.” Candan Kutlu (25), Ressam.





Uzmanlar ne diyor?



Bülent Budak/ Evlilik terapisti



'Ayrılık süreci,sonraki ilişkileri etkiliyor'



Boşanma sırasında yaşananlar, boşanma sonrasını doğrudan etkiliyor. Eğer çiftler arasında fiziki ya da duygusal şiddet ve aldatma gibi tatsızlıklar söz konusuysa, ayrılık sonrasına hiçbir bağ kalmıyor. Ancak çiftler, artık ilişkilerinin duygusal olarak birbirlerine yetmediğini ya da aralarında sevginin kalmadığını söyleyerek ayrılıyorlarsa, ileriki zamanlarda güzel bir dostluğun sahibi olabiliyorlar.



'Boşanma travması kadın ve erkeği farklı sarsıyor”'



Boşanma sonrasında ayrılan eşler, ailevi ve sosyal baskılarla karşılaşabiliyorlar. Bu baskılar da arkadaş kalmalarına engel olabiliyor.Yeni bir hayata adım attığınızda, yanınızda yer alacak insana,geçmişinizde bıraktığınız kişiyi tanıştırmak da zorluklara sebep olabiliyor. Bu durum erkeğe oranla kadınları daha fazla etkiliyor.







Füsun Budak/ Uzman Psikolog



'Çiftler çocuklarından boşanamazlar'



Evlilik bir çıkmaza girdiğinde boşanma kararını vermekte zorlananlar, çocuk sahibi olan çiftler oluyor. Çocukların boşanmaya verdiği tepkiler, eşlerin birbirine verdiği tepkilere benziyor. Bundan dolayı, eşlerin boşanma kararı aldıklarını çocuklarına birlikte, kararlı ve tutarlı olarak söylemeleri gerekiyor. Boşanma öncesi çocuğa, “Biz ayrılsak bile hala senin annen ve babanız” mesajının verilmesi büyük önem taşıyor.





'Boşanma sonrası çocuğun ruh sağlığının korunması her şeyden daha önemli'



Boşanma, psikolojik açıdan ele alındığında aile bireylerini olumsuz etkileyen bir olaydır. Genellikle boşanma kararı alındıktan sonra her iki taraf da çocuğu kendi yanına çekmeye çalışıyor. Çocuk aracılığıyla karşılıklı suçlamalar yapılıyor ve çocuğa hediyelerle maddesel bir mutluluk verilmeye çalışılıyor. Bütün bunlar da çocuğun karakterinde kalıcı izler bırakıyor. Çocuğun, anne ve babasını kendi istekleri için kullanmasına fırsat vermeyip, onunla ayrılık öncesindeki ilişkinizi korumaya özen gösterin.