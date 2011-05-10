Boşanma sonbahara kaldı

T24 - Acun Ilıcalı’nın 7 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı’nın “İhanete uğradım, eşim beni 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyle aldatıyor” diyerek açtığı boşanma davasının 2. duruşması Survivor engeline takıldı.







İlk duruşma 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk geldiği için boşanmak istemeyen çiftin ikinci duruşması geçen cuma günü Beykoz Adliyesi’nde görüldü.

Zeynep Ilıcalı’nın avukatı Altın Mimir, “Boşanma davasının anlaşmalı olarak sonuçlanmasını istediğimiz için yeni duruşma tarihi aldık. Acun Ilıcalı bir süredir yarışma programının çekimleri için Dominik adasında bulunduğu için çift bir araya gelip boşanma şartlarında anlaşma sağlayamadı. Bu nedenle dava ertelendi” dedi.

Boşanma davasının yeni duruşma tarihinin 13 Eylül olduğu öğrenildi.



Boşanmaktan vezgeçti iddiası

Milliyet'in haberine göre; Ilıcalı’nın iki yıldır birlikte olduğu üniversite öğrencisi Şeyma Subaşı ile geçen günlerde kesin olarak ayrıldığı ve bu durum üzerine de Zeynep Ilıcalı’nın boşanmaktan vazgeçtiği iddiası da gündeme geldi.

Ilıcalı’nın avukatı ise “Zeynep Ilıcalı’nın davayı geri çekmem için bir talebi olmadı” diye konuştu.

Zeynep Ilıcalı’nın boşanma kararı aldığı geçen kasım ayından bu yana araya giren aile dostları Ali Taran’ın da etkisiyle eşine karşı daha ılımlı davrandığı ve eve gelip iki kızını görmesine izin verdiği biliniyor.



