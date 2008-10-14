Boşanma rekoru İstanbul’da

Türkiye'de boşanmaların en az yaşandığı iller arasında Hakkâri birinci sırada yer aldı.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in, DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in Türkiye'de yıllar içinde evlenme ve boşanma rakamlarına ilişkin soru önergesini yanıtlamak için, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden talep ettiği verilere göre, Türkiye genelinde evlenen kişilerin sayısı her yıl artıyor.



2001 yılında 555 bin 106 kişi evlenirken, bu rakam 2006 yılında 652 bin 239 kişiye ulaştı. 2003'te 577 bin 260, 2004'te 627 bin 639, 2005'te 653 bin 901 kişi dünya evine girmiş. Türkiye genelinde evlilik rakamları bir önceki yıla göre artış gösterirken boşanma rakamlarında aynı artış görülmedi. 2001 yılında 93 bin 995, 2002 yılında 97 bin 325, 2003 yılında 94 bin 640, 2004 yılında 93 bin 026, 2005 yılında 97 bin 900 ve 2006 yılında ise 95 bin 495 kişi boşandı.



Evlenme rakamlarında ilk sırada yer alan İstanbul boşanma rakamlarında da başta geliyor. Söz konusu yıllarda İstanbul'da 117 bin 512 kişi boşandı. Evlilik rakamlarında Ankara'nın altında olan İzmir boşanma rakamlarında Ankara'yı geçti. İzmir'de 49 bin 402, Ankara'da da 46 bin 923 kişi evliliğini sona erdirdi.

