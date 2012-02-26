Boşanma nedeni kadının genleri

T24 - İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılan bir araştırmada kadınlarda bulunan “boşanma geni’nin evliliklerin bitmesindeki en önemli faktörlerden biri olduğu ortaya çıktı.



İsveç’in Stockholm şehrinde bulunan Karolinska Enstitüsü’nden bir grup bilim insanı yaptıkları araştırmada kadınlarda bulunan bir çeşit genin evliliklerde kavga oranınının artmasına neden olduğunu ve bazı kadınların bu gen yüzünden karşı cinsten bir kişiye bağlanmakta güçlük çektiğini ortaya koydu.

Araştırma ekibinin lideri Hasse Walum oksitosin adı verilen ve doğum yaptıktan sonra kadınlarda doğal olarak salgılanan hormonun, kadınların çevresindeki insanlarla sıcak ilişkiler kurmasını sağladığını belirtirken bu hormonu düzenli salgılamayan kadınların arkadaşlarına ya da partnerlerine bağlanmakta güçlük çekeceğini söyledi.

Walum sözlerine şöyle devam etti: “1800 evli kadın üzerinde yaptığımız DNA çalışmasında oksitosin hormonunun bir versiyonu olan ve “ A-allele” adı verdiğimiz geni taşıyan kadınların taşımayanlara göre boşanmaya daha meyilli olduğu ve evliliklerinde sorun yaşadığı ortaya çıktı.”