Boşanma davasının ardından adliye önünde davul çalan kadın bu kez de lokma dağıttı

Bursa'da, 47 yaşında Meryem Karaş A., boşanmak üzere olduğu kocası Mustafa Nezih A'ya 'tehdit' ve 'hareket' iddiasıyla açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliyenin önünde 500 kişiye lokma dağıttı. Meryem Karaş A., boşanma davasının duruşmasının sonrasında ise adliyenin davu ve darbuka çaldırıp, kına dağıtmıştı.

Bursa'da, evlere ve ofislere temizliğe giden Meryem Karaş A., eşi Mustafa Nezih A.'dan boşanmak için Bursa 1'inci Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Eşinin gelmediği ilk 8 Mayıs'taki duruşmaya avukatı ile katılan Meryem Karaş A., ertelenen duruşma sonrası adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, oynadı. Yanında getirdiği kınaları da yoldan geçenlere ve esnafa dağıtan Meryem Karaş A., "Kocam beni çok mağdur etti. Adımı çıkardı. Tehditler yağdırdı. Ayrı yaşadığımız günlerde beni kaçırmaya da kalkıştı. Sonunda boşanma davası açtım. Özgürlüğüme kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Boşanma kararının çıktığı gün yine adliye önünde eğlence düzenleyeceğim" dedi.

500 kişiye lokma

Meryem Karaş A., boşanma davası sürerken, kendisine şiddet uygulayıp, hakaret ettiğini öne sürdüğü eşi Mustafa Nezih A. hakkında, Bursa 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açtı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz sanık Mustafa Nezih A., katılmazken, Meryem Karaş A. ise hazır bulundu. Eksik evrakın tamamlanması için ertelenen duruşma çıkışı Meryem Karaş A., 500 kişiye adliye önünde lokma dağıttı. Meryem Karaş A., "Lokmaları, şiddet gören kadınların, ölen kadınların ruhları için dağıtıyorum. Şiddetin, morlukla dövmeyle olmadığını söylüyorum. Sosyal medyada bir kadının lekelenmemesini istiyorum. Bugün halen boşanma davam süren eşim tarafından tehdit, hakaret, şiddete maruz kaldığım için açılan davam görüldü. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Kadınlar ölmesin, kadınlara sahip çıkalım" dedi. (DHA)