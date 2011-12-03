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Yaşam

Boşanma davasında yemekli gerekçe

Ankara’da bir işadamı, 9 yaşındaki oğlunun “obez” olduğunu iddia ederek boşanma davası açtı.

03 Aralık 2011 02:00



T24- Ankara’da bir işadamı, 13 yıllık eşinin evlilik birliği içinde görevlerini yerine getirmediğini, yemek yapmadığını ve 9 yaşındaki oğlunun dengesiz beslendiği için “obez” olduğunu iddia ederek boşanma davası açtı.




Hürriyet'in haberine göre, Ankara 6’ncı Aile Mahkemesi’nde görülen avukatı Yasin Girgin aracılığıyla açtığı boşanma davasında M.Ç., şunları söyledi: “Eşim mimar olmasına rağmen maddi durumumuz iyi olduğu için çalışmıyor. Yalnız eşim ev işleri ve yemek yapmıyor. Özellikle sabahları kahvaltı hazırlamadığı için çocuğumuza sürekli hazır satılan, poğaça, börek, simit gibi hamurişi yediriyor. Keza öğle ve akşam yemekleri de aynı şekilde çoğunlukla dışarıdan hazır yemekler getirtiyor.


Sağlıklı beslenme için gerekli sebze ve çorba gibi yemekler yapılmadığı için oğlumuz normal kilosunun çok üstünde. 9 yaşındaki çocuğumuzun boyu 1.40, kilosu 55. Çocuk obez oldu. Karım bu kapsamda tam kusurludur. Aynı evde olmamıza rağmen uzun zamandır ayrı odalarda kalıyoruz. Tüm ısrarlarıma rağmen eşim halen çocuğumuzu kendi yanında yatırıyor. Bu da doğal olarak çocuğumuzun ruhsal dengesini bozuyor Bir an önce boşanmayı ve çocuğumuz E.’nin velayetinin tarafıma verilmesini talep ediyorum.”


Psikolog görüşecek


Eşinin iddialarını kabul etmeyen Z.Z.Y., “Elimden geldiğince çocuğumuza iyi bakmaya çalışıyorum. Bahsettiği gibi evimizi ihmal etmiyorum. Çocuğumun velayetinin tarafıma verilmesini istiyorum” dedi. Mahkeme, psikoloğunun aile ve çocukla görüşerek rapor hazırlamasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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