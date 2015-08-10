Boşanma davasında tazminatı birlikte Monaco tatili yaktı

Kemal Gülman ile 21 yıllık eşi Feryal Gülman’ın nafaka ve tazminat taleplerini reddederek boşanmalarına karar veren mahkeme, gerekçeli kararını iki ay sonra açıkladı.

Kararda, iki tarafın boşanmasına neden olan olaylardan sonra aynı evde birlikte yaşadıkları, Monaco’ya tatile gidip aynı odada kaldıkları yönünde tanık ifadelerine yer verildi.

Özge Eğrikar'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, GÜLMAN Group’un patronu Kemal Gülman’la 21 yıllık eşi Feryal Gülman, iki yıl önce karşılıklı boşanma davası açtı. Feryal Gülman, bir dönem “En zengin 100 Türk” listesinde yer alan Kemal Gülman’ı zinayla suçlayarak 200 milyon lira tazminat istedi.

Gülman, kendisinden 32 yaş büyük kocasına ait şirketlerin yarısına da tedbir kararı istedi. Mal tasfiyesi davaları da açan Feryal Gülman, kendisi için aylık 200 bin lira, oğlu içinse aylık 25 bin lira nafaka talep etti. Bu arada Kemal Gülman, eşinin açtığı 200 milyon liralık davaya karşılık 500 bin lira tazminat istemli boşanma davası açtı. İşadamı, başka bir kadınla yaşadığı iddiasını ise reddetti.

Tazminat talepleri reddedildi

Haziran ayında görülen duruşmada mahkeme, hem Kemal Gülman’ın hem de Feryal Gülman’ın tazminat taleplerini ve boşanma gerekçelerini reddetti. Mahkeme, çiftin Türk Medeni Kanunu’nun 166’ıncı maddesinde yer alan “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” uyarınca boşanmalarına karar verdi. Ayrıca Feryal Gülman’ın talep ettiği aylık 200 bin lira yoksulluk nafakası da reddedildi.

Affettiklerini gösterir

İstanbul Aile Mahkemesi, boşanma kararından iki ay sonra açıkladığı gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi: “Tanıkların anlatımlarına göre Gülman çifti, boşanmaya konu olayların yaşanmasından sonra 5-7 Temmuz 2013 tarihinde birlikte Monaco’ya gitmiştir. Burada üç gece aynı odada kalmıştır. Ayrıca aynı evde yaşamaya devam etmiştir. Bu durum, tarafların önceki olayların, yani zina ve onur kırıcı hareket nedeniyle yaşanılanların affedildiğini gösterir. Affedilen veya hoş görülen olaylara dayanılarak boşanma kararı verilemez. O nedenle ‘zina’ ve ‘onur kırıcı’ hareketler nedeniyle açılmış olan davanın reddi gerekir. Her iki taraf da boşanmada eşit kusurlu olduğu için maddi tazminat talepleri reddedilmiştir.”

Kemal Gülman ve Feryal Gülman,karşılıklı boşanma davası açtıktan sonra,2013’ün temmuz ayında Monaco’yagitmişti. Monte Carlo SBM şirketininyıldönümü kutlamalarına katılan çift, objektiflere aynı masada poz vermişti.

Nafakayla ilgili kararın gerekçesi ise şöyle açıklandı: “Nafaka ve tazminat kararlarının yoksulluğa düşürmemesi gerektir. Feryal Gülman mimardır. Düzenli bir gelire sahiptir. Adı geçen şirkette de yönetim kurulu üyesi olduğu için düzenli kira gelirleri de bulunmaktadır. Boşanma durumunda yoksulluğa düşmeyeceği için tedbir nafakasına gerek yoktur. Çiftin müşterek çocukları 18 yaşını doldurduğu için talep edilen tazminat ile ilgili bir karar verilmesine gerek yoktur. 10 bin TL olarak talep edilen nafaka 6 bin TL’ye düşürülmüştür. Feryal Gülman için 30 bin TL olarak belirlenen geçici tedbir nafakasına ise gerek yoktur.”

Gerekçeli kararda ayrıca Kemal Gülman’la ilişkisi olduğu iddia edilen Tuğçe Tuluğ Bolverdi’nin ifadesine de yer verildi. Bolverdi, ifadesinde ilişkiyi doğruladı, Kemal Gülman’ın kendisine hediyeler aldığını ve hesabına para yatırdığını söyledi. Kemal Gülman’ın şoförü Mustafa Çankaya da ifadesinde ilişkiyi doğruladı. Çankaya, Gülman ile Bolverdi’nin Maslak’taki bir otelde buluştuklarını, odayı kendisi adına ayırttığını belirterek, “Kemal Gülman’ın şoförüydüm. Bir gün arabada yüklü miktarda para düşürmüştü. Kendisini aradığımda Maslak’ta adresini verdiği otele götürmemi istedi. Odaya çıktığımda kapıyı kendisi açtı, üzerinde atlet ve külot vardı, zina olayı doğrudur” dedi.