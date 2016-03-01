Boşanma davasında kadının temizlik hastalığının tespiti için bilirkişi istendi

İstanbul’da bir adam 19 yıllık eşini aşırı titiz ve temizlik hastası olmakla suçlayarak boşanma davası açtı. Titizliğin tespiti için psikiyatrist bilirkişi istendi.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi, ilginç bir boşanma davasına bakıyor. Davayı açan Zafer K.’nın (42) dilekçesindeki iddialara göre, 19 yıllık evliliğini bitirme noktasına getiren olaylar iddiaya göre şöyle gelişiyor:

Eşi Mehtap K. (37), aşırı titiz ve temizlik hastası. Mehtap K., istekleri yerine getirilmezse hakaretler yağdırıyor. İşten gelen kocası daha dinlenmeden banyo yapmasını, iş kıyafetleriyle koltuklara oturmamasını, el yıkarken su damlatmamasını istiyor. Evlilik artık dayanılmaz hal alıyor, karı-koca ilişkisi ve sevgi-saygı bağı bitiyor.

“Kocam mesajlaşıyor”

Ancak kocasının bu iddialarına ve açtığı davaya, Mehtap K. karşı bir dava ile yanıt veriyor. Evin tertip ve düzenine dikkat ettiğini, çocukları temiz ve bakımlı yetiştirdiğini kabul eden Mehtap K.’nın avukatı, dava dilekçesinde şu iddialara yer veriyor: Zafer K. başka kadınlarla mesajlaşmış, buna tanık olan müvekkilim bu eylemlerine son vermesini istemiştir. Devam edince tartışmalar yaşanmıştır. Kocası müvekkilimi aşağılamış, darp etmiştir.” Mahkeme, Mehtap K.’nın aşırı titiz olup olmadığının belirlenmesi için bir üniversite hastanesinin psikiyatri bölümüne yazı yazılmasına karar verdi.