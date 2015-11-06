Boşanma davasında kadına nafaka ve tazminat cezası!

Antalya'da geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açan çift, tazminat ve nafaka talebinin yanı sıra, 6 yaşındaki çocuklarının velayetini de istedi. Mahkeme kusurlu bulunan kadını 7 bin 500 TL maddi ve 5 bin TL manevi tazminata mahkum etti. DHA'dan Mehmet Çınar'ın haberine göre, ayrıca velayeti baba M.C.’ye veren mahkeme, çocuk için anne aleyhine de 2014 yılından geçerli olmak üzere aylık 100 TL nafakaya hükmetti. Yargıtay’ın onadığı karar, kesinleşti.

Antalya’da 6 yaşında kızları bulunan M.C. ve H.C. çifti, 2012’nin Eylül ayında geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açtı. Her iki taraf birbirinden velayet ve maddi-manevi tazminat istedi. M.C., çocuğun velayeti, 350 TL yoksulluk nafakası, 10 bin TL maddi, 30 bin TL manevi tazminat ile eşyaların iadesi ya da bedelinin ödenmesini talep etti. Kadın eş H.C. ise çocuğun velayetini, 300 TL yoksulluk nafakası, 10 bin TL maddi, 40 bin TL manevi tazminat ile ziynet eşyalarını istedi.

Kadın eş nafaka ödemeye mahkûm edildi

Güvenlik görevlisi olan M.C.’nin 1000 TL, bir mağazada çalışan eşi H.C.’nin de aylık 1000 TL gelir beyan ettiği dava, Antalya 3’üncü Aile Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, çiftin ortak çocuklarının velayetini baba M.C.’ye verirken, anneyi aylık 100 TL nafakaya, 7 bin 500 TL maddi ve 5 bin TL manevi tazminata mahkum etti. Mahkeme, 33 bin TL değerindeki ziynet eşyasının ise kadına verilmesine hükmetti. Yargıtay’ın da onadığı karar, kesinleşti.

Üçüncü raporla babaya

M.C.’nin avukatı Muhammed Sincar, mahkemenin çocuğun velayetini önce anneye verdiğini kaydetti. 2 kez pedagog raporu alındığını, çocuğun babayla ilişkilerinin daha iyi olduğu, ancak bu yaştaki çocuğun anne bakımına muhtaç olmasından dolayı velayetinin annede kalmasına karar verildiğini vurgulayan avukat Sincar, "Mahkemenin bu kararına itiraz ettik. Üçüncü raporda ’çocuğun babada kalması daha uygun’ denilerek velayet babaya verildi" dedi.

Mahkeme kadına nafaka cezası verdi

H.C.’nin ’şiddet gördüm’ iddiasıyla açtığı ceza davasında da haksız bulunduğuna dikkati çeken Sincar, mahkemenin çocuk için anne aleyhine 2014 yılında aylık 100 TL nafakaya hükmettiğini dile getirdi. Avukat Sincar, mahkemenin tazminat cezasını ise annenin özellikle çocuğun yanında ve evde misafir varken günlük hayatta çok küfürlü konuşması, eşini misafirlerin yanında rencide etmesi, misafirlere iyi davranmaması gibi nedenlerle verdiğini söyledi.

Yargıtay kararı onadı

Kararın temyiz edildiğini ancak Yargıtay’ın da M.C.’yi haklı bulduğunu anlatan avukat Sincar, şöyle konuştu:



"Maddi-manevi tazminat bir yana, annenin kızına babası kadar ilgi göstermemesi, okul çağına gelmesine rağmen okula kaydetmemesi, uzun süreliğine 2 kez çocuğu babaya bırakması, mahkemenin velayet kararında etkili oldu. Belki de ilk defa bu yaştaki bir çocuğun velayeti babaya verildi. Uygulamada genellikle babanın çok zengin olması, bakımını daha iyi üstleneceği örnekleri var. Ama bu olayda babanın ekonomik durumu anneyle aynı."