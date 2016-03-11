T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadın cinayetini mahallelinin saksılı müdahalesi önledi

Mahallelinin engellediği adam, eşini ve erkek kardeşini yaraladı

11 Mart 2016 14:37

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kocasının silahlı saldırısına uğrayan kadını ölümden mahalle sakini kadınların saksılı müdahalesi kurtardı.

DHA'dan Mehmet Aktaran - Erhan Tekten'in haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Erkek kardeşiyle birlikte yürüyen kadının yolu boşanma davası açtığı eşi tarafından kesildi. Kadın ile bir süre önce "eve yaklaşmama" cezası aldığı öğrenilen eşi arasında tartışma çıktı. Silahını çeken adama tartışmanın önünde yaşandığı binanın üst katlarında oturan kadınlar saksı yağdırdı. Saldırgan koca, yağan saksılardan kaçarken iki el ateş etti. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar eşi ve yanındaki kardeşini yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, saldırganı arıyor. 

 

ETİKETLER

kadınkadın cinayetiboşanma davasımüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24