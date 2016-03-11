Kadın cinayetini mahallelinin saksılı müdahalesi önledi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kocasının silahlı saldırısına uğrayan kadını ölümden mahalle sakini kadınların saksılı müdahalesi kurtardı.

DHA'dan Mehmet Aktaran - Erhan Tekten'in haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Erkek kardeşiyle birlikte yürüyen kadının yolu boşanma davası açtığı eşi tarafından kesildi. Kadın ile bir süre önce "eve yaklaşmama" cezası aldığı öğrenilen eşi arasında tartışma çıktı. Silahını çeken adama tartışmanın önünde yaşandığı binanın üst katlarında oturan kadınlar saksı yağdırdı. Saldırgan koca, yağan saksılardan kaçarken iki el ateş etti. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar eşi ve yanındaki kardeşini yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, saldırganı arıyor.