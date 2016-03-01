Boşanma davası açan kadın, duruşmada 2 değil, 3 çocuğu olduğunu öğrendi

Boşanma davası açan kadın, duruşma sırasında hakimin verdiği bilgi üzerine iki değil, üç çocuğu olduğunu öğrendi. Babanın, başka bir kadından olan çocuğunu da nüfusa kaydettirdiği ortaya çıktı.

Vatan'da yer alan habere göre; hâkim “Sizin 2 değil 3 çocuğunuz varmış” deyince Olcay Ö., “Evliliğimizden 2 çocuğumuz var. Ben düşük bile yapmadım. Böyle bir şey olamaz, çok şaşkınım” dedi. Bir şirkette muhasebecilik yapan eş Yılmaz Ö. ise itirafta bulunarak, “Yaklaşık 4 yıl önce bir Rus kadınla beraber oldum. Ondan çocuğum oldu. Babasız ve kimliksiz kalmasın diye nüfusuma kayıt ettirdim. Bu olanları eşime anlatmayı denedim, yapamadım. Eşimi seviyorum ancak evliliğimiz tartışmalar yüzünden çekilmez hale geldi” diyerek boşanmak istedi.



Mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek, Yılmaz Ö. hakkında da eşinin haberi olmadan başka birinden çocuğu olması nedeniyle 'Çocuğun soy bağını değiştirmek' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.