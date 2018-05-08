T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boşanma davası açan kadın, davul ve darbuka çaldırıp oynadı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Meryem Karaş A

08 Mayıs 2018 15:56

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Meryem Karaş A. (47), eşi Mustafa Nezih A.\'dan (71) 
boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının çıkışında adliye önünde davul ve darbuka çaldırarak oynadı, kına dağıttı.
Bursa\'da, evlere ve ofislere temizliğe giden Meryem Karaş A., 5 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı kendisinden 24 yaş büyük eşi Mustafa Nezih A.\'dan boşanmak için Bursa 1\'inci Aile Mahkemesi\'ne dava açtı. Eşinin gelmediği ilk duruşmaya avukatı ile katılan Meryem Karaş A., ertelenen duruşma sonrası adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp oynadı. Yanında getirdiği kınaları yoldan geçenlere ve esnafa dağıtan Meryem Karaş A., \"Kocam beni çok mağdur etti. Adımı çıkardı. Tehditler yağdırdı. Ayrı yaşadığımız günlerde beni kaçırmaya da kalkıştı. Sonunda boşanma davası açtım. Özgürlüğüme kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Boşanma kararının çıktığı gün yine adliye önünde eğlence düzenleyeceğim\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilDHA BURSA Meryem KaraşNezihBursaMeryem KaraşAile MahkemesiEşininYanındaAdımıTehditlerAyrıSonundaBoşanmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24