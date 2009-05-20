Boşanma davası açan eşini öldürdü

Polis merkezine yaklaşık 50 metre mesafedeki kafeteryada oturan iki kadın kurşun yağmuruna tutuldu. Kadınlardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.



Adapazarı’nda 33 yaşındaki Abuzer Tekinalp, boşanmak için dava açan ayrı yaşadığı eşi 26 yaşındaki Berna Tekinalp'i, hakkında `Kötü yola düştü' dedikodular yapıldığını duyunca, randevu verip buluştuğu Tren Garı'ndaki kafeteryada kurşun yağmuruna tuttu. Abuzer Tekinalp, eşi Berna Tekinalp'i başından ve göğsünden vurraak öldürdü, onunla birlikte gelen halası 51 yaşındaki Sevla Ünler'i de ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçarken yakalanan Abuzer Tekinalp, ``Ben öldürdüm. Namus meselesi'' diye bağırdı.



Olay, saat 11.30 sıralarında, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne 50 metre uzaklıktaki Adapazarı Tren Garı önündeki kafeteryada meydana geldi. Aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşayan çiftten Abuzer Tekinalp, boşanma davası açan eşi Berna ile buluşmak istedi. Berna Tekinalp, buluşma yerine halası Sevla Ünler ile birlikte geldi.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çiftin arasında tartışma çıkınca Abuzer Tekinalp belindeki 7.65 mm. çapındaki ruhsatsız tabancayı çekerek kurşun yağdırdı. Başından ve göğsünden vurulan bir çocuk annesi Berna Tekinalp, olay yerinde can verdi. Yine başına ve göğsüne kurşun isabet eden Sevla Ünler ise hastaneye kaldırıldı.



Kent merkezinde, polis merkezine 50 metre uzaklıkta, herkesin gözleri önünde işlenen cinayet sonrasında kaçmaya kalkışan Abuzer Tekinalp, silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekibi tarafından ayağına çelme takılarak düşürüldükten sonra yaka paça gözaltına alındı.



Kan gölüne dönen olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibindeki görevliler, Berna Tekinalp'in öldüğünü belirledi. Bir sağlık görevlisinin, başından vurulan Sevla Ünler'e ``Bayan beni duyuyor musunuz?'' dedikten sonra nabzını da kontrol edip yaşadığını anlayınca, diğerlerini çağırıp onu hemen ambulansa aldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevla Ünler'in hayati tehlikesinin devam etitği belirtildi.



Gözaltına alınan Abuzer Tekinalp ise Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi sırasında, gazetecilere, ``Ben öldürdüm, namus davası'' diye bağırdı. Poliste sorgulanan ve belli bir işinin olmadığını söyleyen Abuzer Tekinalp'in, verdiği ilk ifadede, ``Eşim Berna, ayrı yaşamaya başladıktan sonra halası ile çok sık görüşmeye başladı. Onun kötü yola düştüğü yolunda dedikodular çok fazla yayılmaya başlamıştı'' dediği öğrenildi.

