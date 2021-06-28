Boşanma davası açan eşi AleynaTülay Taş'ı sokak ortasında defalarca bıçaklayan Okan Taş hakkında 20 yıl hapis istemi

İstanbul Bayrampaşa'da gördüğü şiddetten kaçarak annesinin evine taşınan ve boşanma davası açan eşi Aleyna Tülay Taş'ı (20) sokak ortasında defalarca bıçaklayarak yaralayan Okan Taş (23) hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Okan Taş, "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.



Olay, 2 Nisan 2021 günü, saat 16.30'da gerçekleşti. 1,5 yıldır evli olduğu eşi Okan Taş'tan gördüğü şiddet nedeniyle annesinin evine taşınan Aleyna Tülay Taş, olay günü kızı için alışveriş yapmak için sokağa çıktı. Ancak sokakta kendisini bekleyen eşi Okan Taş tarafından defalarca kez bıçaklandı. Olay yerinden kaçan Okan Taş, polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dava açıldı

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Okan Taş hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, 2 Nisan 2021 günü, saat 16.30'da şikayetçi Aleyna Tülay Taş'ın Muratpaşa Mahallesi Üstün Sokak üzerinde yürüdüğü sırada şüpheli Okan Taş'ın arkasından gelerek elindeki 12 cm uzunluğundaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı anlatıldı.

Yere düşünce de bıçaklamaya devam etti

İddianamede, şüphelinin şikayetçiyi birden çok kez bıçakladığı, görüntülere göre vücudunun değişik bölgelerine seri bir şekilde eylemini gerçekleştirdiği, Aleyna Tülay Taş'ın yere düşmesi sonrasında da eylemine devam ettiği belirtildi

İlk duruşma yarın

İddianamede, 3 Nisan 2021'de tutuklanan şüpheli Okan Taş'ın "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi. Okan Taş, yarın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)