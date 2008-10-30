Boşanma davalarını artık kadınlar açıyor

Kadınların açtığı boşanma davalarında artış olduğu bildirildi.

Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Neşe Menderes, 2008 Eylül ayı itibariyle Aydın'da açılan 1050 davadan 750'sinin boşanma davası olduğunu söyledi. Aydın'da boşanma davalarında hızlı bir artış görüldüğünü belirten Menderes, bu davaların yüzde 80'ini kadınların açtığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eskiden boşanma davalarını daha çok erkekler açardı. Ancak yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler, bunu tersine çevirdi. Günümüzde erkek evde sözünün dinlenmesini, kadın da eşinin ev işlerine yardım etmesini istiyor. Çatışma çıkınca direnen erkek olsa da kadın ayrılmayı tercih edip, mahkeme yolunu tutuyor."

Menderes, aile içinde eşler arasındaki çatışmalarda erkeğin hep kendini haklı göstermeye çalıştığını belirterek, "Toplumumuzda erkek kendini hep üstün görüyor. Kadın buna karşı çıkınca çatışma başlıyor. Bunlara aldatılma ve cinsel baskı eklendiği zaman kadın, kaderci davranmak yerine boşanmayı tercih edip, hakkını arıyor" dedi.



Evlilikte düşüş var



Aydın'da 2007 yılında bin 800 kişinin evlendiğini, yılın ilk 9 ayında bu rakamın bin 150'de kaldığını bildiren Neşe Menderes, düşüşün ana sebebinin ekonomik olduğunu kaydetti.

Menderes, 2007 yılında Aile Mahkemesi'ne açılan dava sayısının bin 263 olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Erkeğin boşanma davası açması için kadının evi terk etmesi ya da aldatılma gibi nedenleri oluyor. Kadınlar önceki yıllarda eşinden şiddet bile görse, hak arama yolunu bilmediği için her türlü eziyete katlanıyordu. Kadın şiddete uğradığında geçimsizlik başlıyor. Son yıllarda kadınlar yasaların da verdiği çeşitli haklarla bilinçlenmeye başladı."



Çocuk yoksa boşanma kararı da çabuk oluyor



Avukat Neşe Menderes, her gün dayak yiyebilen kadınların buna katlanmaya çalışabildiğini, temizlik ya da benzeri işlere gidip aldığı parayı eşine veren kadınların da bunlara sessiz kalabildiğini, ancak son dönemde medeni kanunun verdiği yetkiyi kullanarak evlilikte eşit halk isteyen kadınların sayının da hızla çoğaldığını söyledi.

Menderes, "Genelde kadın, çocuğu yoksa boşanma kararını çabuk veriyor" diye konuştu.

