Boşanma çocuk için sağlıklı olabilir mi?

Soru: 21 aylık bir oğlum var; fakat eşimle çok kavga ediyoruz, anlaşamıyoruz. Boşanmak onun için daha sağlıklı bir çözüm olabilir mi? Babasız büyümemesi için dişimi sıkmaya çalışıyorum. Ne yapmalıyım, sağlıklı olan hangisi?



Gönderen: Sevda Hanım



Cevap



Sayın Sevda Hanım,



Çocuğunuzun huzurlu bir aile ortamında büyümesi onun psikolojik ve sosyal gelişimi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Şüphesiz her çocuğun anne ve babaya gereksinimi vardır. Ancak sözünü ettiğiniz aile ortamınızda oğlunuz kavgalarınızdan etkileniyor ve evdeki huzursuz ortamı o da yaşıyorsa, vakit kaybetmeden bu konuda eşinizle konuşup ortak bir çözüm arayışına girmeyi düşünmelisiniz. Kararınız ne olursa olsun çocuğunuz ile ilişkinizin bundan en az şekilde etkilenmesine özen gösterin.



Bu yaş grubu çocukları her şeyi kontrol edebileceklerini, dünyanın onların etrafında döndüklerini düşünürler. Her hangi bir düzen değişikliğinden kendilerini sorumlu tutabilirler. Annenin ya da babanın evden ayrılması gibi durumlarda kendilerini suçlama eğiliminde olabilirler. Bunu önleyebilmek için çocuğunuzun yaşına uygun bir açıklama yapın, kimsenin suçu olmadığını açık ve net bir şekilde anlatın. Çelişkili ifadelerden ve yalan söylemekten kaçının. Gerçekleştiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Eğer boşanma söz konusu ise boşanma sonrasında çocuğunuzun hayatında olacak değişiklerle ilgili çocuğunuzu önceden hazırlayın. Onu hazırlamaktan kastımız kısaca çocuğunuzu bilgilendirmek ve duygularına daha fazla duyarlı olmaktır.



Çocuğunuzun ihtiyacı olan sevildiğini bilmek; anne ve babasının onun yanında olduğunu hissetmesidir. Bu şekilde kendini daha güvenli ve hayata karşı güçlü hisseder. Dolayısıyla önemli olan eşinizle aynı evde oturmanızdan çok çocuğunuzla kurduğunuz ilişkinin kalitesidir. Eğer boşanan anne babalar çocuklarının sevgi ve güven ihtiyaçlarını karşılar, ebeveynlik sorumluluklarını yerine getirirlerse boşanmanın çocuk üzerindeki olası olumsuz etkileri azalacaktır.



Çocuğunuzla mutlu bir ömür dileriz.