Boşanma aşamasındaki eşi Özlem Güneş'i boğarak öldüren Zülküf Güneş için ağırlaştırılmış müebbet talebi

İzmit'te boşanma aşamasındaki vaiz eşi Özlem Güneş'i boğarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan müezzin Zülküf Güneş hakkında savcılık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Duruşmada dinlenen çiftin 11 yaşındaki oğlu, "Babam, annemi sürekli döver ve küfrederdi. Olaydan önceki tarihte babam, benden annemin beni dövdüğüne dair yalan ihbarda bulunmamı istedi" dedi.



​İzmit'te, geçen yıl 5 Eylül'de, imam Zülküf Güneş ile vaiz eşi Özlem Güneş arasında tartışma çıktı. Zülküf Güneş, eşini boğarak öldürdü. Zülküf Güneş, daha sonra polisi arayarak, durumu bildirdi. Sol bileğinde ve boğazında bıçak yaraları olan Zülküf Güneş, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Eşinin kendisine saldırdığını iddia eden Zülküf Güneş'in vücudundaki yaraları inceleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, yaraların cezadan kaçmak amacıyla Zülküf Güneş tarafından yapıldığını belirledi.

"Zülküf, Özlem'i boğazını sıkarak boğmaya çalıştı"

Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşmaya sanık Zülküf Güneş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen avukat E.K., "Güneş çifti bana anlaşmalı boşanma konusunda geldiler. Görüşmemiz sırasında aralarında tartışma çıktı ve Zülküf, Özlem'in boğazını sıkarak boğmaya çalıştı. Onu polisi aramakla tehdit ederek dışarı çıkarttık. Bir süre sonra Özlem de gitti ancak Zülküf asansörde saklanmış. Özlem gelince de onu darbetmiş” dedi.

Öldürdüğü eşini suçladı

Duruşmada söz verilen sanık Zülküf Güneş ise "Ben boşanmak için gittiğim gün Özlem'i boğmaya çalışmadım, bunu kabul etmiyorum. Bizim Özlem'le 11 yıllık mutlu bir evliliğimiz vardı ancak benden habersiz İzmit'e tayin istemesi aramızda ufak tartışmaların olmasına sebep olmuştur. 2019 yılında hac dönüşünde aramızda soğukluk oluştu. Kavga çıkarmak için var gücüyle çalışıyordu. Eşim ilçe vaiziydi. Aynı kurumdan birisiyle mesajlaştığını gördüm. Oğlum da bir erkekle saçı açık şekilde görüntülü konuştuğunu gördüğünü söyledi. Son 1 yıl aramız pek iyi değildi. Eşimin psikolojik sorunları vardı ve ilaçlar içiyordu" diye konuştu.

"Babam, annemi sürekli döver ve küfrederdi"

Tanık sıfatıyla dinlenen, Güneş çiftinin 11 yaşındaki oğlu ise "Olay gecesi uyuduğum için olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum. Babam, annemi sürekli döver ve küfrederdi. Olaydan önceki tarihte babam, benden annemin beni dövdüğüne dair yalan ihbarda bulunmamı istedi. Eğer öyle bir şey yapmazsam kendisini göremeyeceğimi söyledi. Babam sürekli bizde kalmak istiyordu ancak annem istemiyordu. Babam bizimle ayrı kaldığı dönemde faturaları ödemeyerek annemi zor duruma sokuyordu. Olay günü annemle babamın arası çok iyiydi" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet istemi

Tarafların ifadelerinin tamamlanmasının ardından dosyayı değerlendiren cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Zülküf Güneş'in 'eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirilerek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılması istendi. Savcılık makamı, 'haksız tahrik' indiriminin de uygulanmamasını talep etti.



Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını hazırlayabilmeleri için duruşmayı erteledi. (DHA)