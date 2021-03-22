Boşanma aşamasındaki eşi 16 yerinden bıçaklamıştı: Gözüme uyku girmiyor, bundan sonra bizim hayatımızı kim koruyacak?

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Eskişehir’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanan Öznur Sazlar, Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nin tüm kadınları endişelendirdiğini söyleyerek, "O gece sabaha kadar uyuyamadım. Bundan sonra ne olacak diye düşündüm. Hala da düşünüyorum. Benim dava sürecim etkilenecek mi? Ceza düşecek mi? Benim gibi tüm kadınlar aynı endişeyi yaşıyor. Bundan sonra ne olacak!" diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile feshedilmesinin ardından şiddet tehdidi altındaki binlerce kadının kaygısı arttı. Eskişehir’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanan Öznur Sazlar, endişelerini CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e aktardı.

Öznur Sazlar, boşanma aşamasındaki eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanmış, Sazlar’ı bıçaklayan eşi Harun Sazlar 1 ay tutukluluğunun ardından serbest bırakılmış ancak kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından tekrar tutuklanmıştı.



2021’nin ilk ayında görülen duruşmada ise, tutuklu yargılanan sanık Harun Sazlar'a "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 6 ay, tehdit suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Öznur Sazlar, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ardından büyük endişe yaşadığını belirterek, bundan sonra ne olacağını sordu.

Gece boyunca uyuyamadım, bundan sonra ne olacak?

Kaygılarını CHP'li Utku Çakırözer’e anlatan Sazlar, "Gece saat 2’den sonra sözleşmenin feshedildiğini öğrendik. O gece hiç uyuyamadım. Bundan sonra ne olacak? Sözleşmeden çıkılması benim davamı etkileyecek mi? Ceza düşecek mi? Sadece ben değil. Türkiye’nin dört bir yanında benim durumumda kadınlarla konuşuyorum. Hepsi benim gibi tedirginlik yaşıyor, endişelerimiz, kaygılarımız var. Birbirimize kenetlendik. Dün geceden beri bunu düşünüyorum. Davalarımda avukatlarım İstanbul Sözleşmesi’ne güvendik. Benim gibi binlerce kadının güvencesi ne olacak. Endişeliyiz, kaygılıyız" diye konuştu.

Utku Çakırözer: İstanbul Sözleşmesi kadın haklarının güvencesidir

Türkiye’nin ilk kez insan hakları ile ilgili bir sözleşmeden çekildiğini dile getiren CHP’li Çakırözer de, "İstanbul Sözleşmesi, kadınları her türlü şiddete karşı korumayı, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemeyi, kovuşturmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. İstanbul Sözleşmesi kadın haklarının güvencesidir. Kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini ortadan kaldırmayı ve kadınların insan haklarını korumayı amaçlayan bu sözleşme hukuksuzca feshedildi. İlk imzacısının Türkiye olduğu ve Meclis’ten bütün siyasi partilerin imzası ile geçen uluslararası bir sözleşmeden 2021 yılında Türkiye'nin çekilmiş olması büyük bir utançtır. Endişe vericidir" ifadelerini kullandı.

Çakırözer, "Kadınların haklı mücadelesinin her zaman yanında olacağız" dedi.