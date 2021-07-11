Boşanma aşamasındaki adam sevgilisiyle evlenmek için ağabeyinin kimliğini çaldı

Eşiyle boşanma aşamasında olan İbrahim Dönmez, sevgilisiyle evlenmek için ağabeyinin kimliğini çaldı. Uşak Nüfus Müdürlüğü'ne giden ağabey Erhan Dönmez, 'evli bir çocuklu olduğunu' öğrendi, kardeşinden şikâyetçi oldu.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Dönmez, evli olduğunu saklamak için ağabeyi Erhan'ın ismiyle kendisini tanıtarak evliliğini gizledi. Ağabeyi Erhan'ı İstanbul'a çağıran Dönmez, kimlikteki fotoğrafını kendi fotoğrafıyla değiştirdi.

Dönmez, ağabeyinin adına aldığı sağlık raporuyla birlikte nüfus müdürlüğüne başvurdu. İbrahim Dönmez, ağabeyi Erhan Dönmez'in kimliğini kullanarak T.A. ile evlendi. Ağabey ise Uşak'a döndüğünde kimliğini kaybettiğine dair resmi makamlara başvuru yaptı.

Uşak'taki nüfus müdürlüğüne başvuran Erhan Dönmez, evli ve bir çocuklu olduğunu öğrendi. Yaptığı araştırmada kardeşinin eşi Tuğba ile evli olduğunu gören ağabey, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kardeşinden şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.