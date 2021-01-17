Boşanma aşamasında olduğu kadına falçatayla saldıran Mesut Öztürkmen tutuklandı

İstanbul Bakırköy’de bir AVM’de boşanma aşamasında olduğu Ukraynalı eşi Hanna Butym’a (28) falçatayla saldıraran Mesut Öztürkmen isimli erkeğin dün çıkarıldığı mahkemede "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta saat 12.50 sıralarında bir alışveriş merkezinde Ukraynalı Hanna Butym'a boşanma aşamasındaki eşi Mesut Öztürkmen tarafından yüzünden falçatayla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Hanna Butym’un polis ekiplerine hastanede verdiği ifadesinde AVM’de oturduğu sırada şüpheli Öztürkmen’in arkadan gelerek yüzünü, dudağından başlayarak kulağına kadar falçatayla kestiğini söyledi. Butym’un birkaç kez falçata darbesi aldıktan sonra ne olduğunu hatırlayamadığını belirtti. Şüpheli Öztürkmen’den şikayetçi olduğunu kaydeden Butym ifadesinde Öztürkmen hakkında 3 ay süreli uzaklaştırma kararı olduğunu da vurguladı.

Yakalanan Öztürkmen emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi. İfadesinin ardından savcılık tutuklama talebiyle şüpheliyi Bakırköy Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

"Pişmanım"

Hakimlikte savunması alınan Öztürkmen, ilk eşinden olan 3 çocuğunun Butym tarafından şiddet gördüğünü, Butym’un yaklaşık 5 ay önce sebepsiz yere evi terk ettiğini gerekçe gösterdi. Butym’un kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını da dile getiren Öztürkmen, "Çocuğumun sosyal medya hesabından Butym’un kız kardeşini takip ediyordum. Bir alışveriş merkezinde çekildikleri fotoğrafı gördüm. Ben gece vardiyasında çalışırım sabah saatlerinde alışveriş merkezine gidip bekledim, kendisinin oraya geleceğini düşündüm. Oturup konuşmak istiyordum. İlk gün gelmedi ikinci gün tekrar gittim bekledim" dedi.

Öztürkmen, şöyle devam etti:

"Eşimin yabancı erkekle yakınlaştığını görünce kendimi kaybettim"

"Denizi seyrediyorlardı, ben arkalarındaydım. Eşimin yabancı erkekle yakınlaştığını görünce kendimi kaybettim. İşim nedeniyle yanımda bulunan falçatayı arka tarafından 2 defa yüzüne doğru salladım. Yanındakiler beni engelleyip darp ettiler, sonrasını hatırlamıyorum. Eşim olaydan bir hafta önce bana mesaj atarak 'Sen yaşlısın, ben daha gencini buldum' demişti, bu sözleri benim çok ağrıma gitmişti. Olay nedeniyle pişmanım, çocuklarım da zor durumdadır. Serbest bırakılmama karar verilsin."

Tutuklandı

Bakırköy Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Mesut Öztürkmen’i "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan dün tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Kaynak: DHA