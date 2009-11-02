Boşanıyorlar!

İhanet iddialarına da yanıt veren Buket Dereoğlu şunları söyledi: “Yazılanlar saçma şeyler. Özgür ile evliliğimiz şu an hâlâ devam ediyor, o yüzden konuşmak istemiyorum. Bu hafta içinde boşanma davamız gerçekleşecek. Konuyu uzatmak istemiyorum. Bir çocuğumuz var, o yüzden konuşmak istemiyorum. Herkesin evliliğinde yaşadığı özeldir. Dışarıda konuşulan şeyler çok da önemli değil. Evliliğimizde sorunlar vardı. Her evlilikte de olabilecek şeyler yaşadık. Fakat bunu aşamadık. O yüzden de boşanmaya karar verdik” dedi.Dereoğlu’nun eşi Özgür Özgülgün ise ihanet iddialarını gazetede okuduğunu ve bunun hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi. Özgülgün boşanma hakkında da suskun kalmayı tercih etti.