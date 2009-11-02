Boşanıyorlar!

Can isminde bir oğulları olan Özgür-Buket çifti, boşanmaya karar verdi. Kelebek'in haberine göre, Giresunspor’da oynayan 20 yaşındaki futbolcu Sinan Demircan’la ilişkisi olduğu öne sürülen Dereoğlu, bu hafta boşanma davalarının gerçekleşeceğini söyledi.
İhanet iddialarına da yanıt veren Buket Dereoğlu şunları söyledi: “Yazılanlar saçma şeyler. Özgür ile evliliğimiz şu an hâlâ devam ediyor, o yüzden konuşmak istemiyorum. Bu hafta içinde boşanma davamız gerçekleşecek. Konuyu uzatmak istemiyorum. Bir çocuğumuz var, o yüzden konuşmak istemiyorum. Herkesin evliliğinde yaşadığı özeldir. Dışarıda konuşulan şeyler çok da önemli değil. Evliliğimizde sorunlar vardı. Her evlilikte de olabilecek şeyler yaşadık. Fakat bunu aşamadık. O yüzden de boşanmaya karar verdik” dedi.
Dereoğlu’nun eşi Özgür Özgülgün ise ihanet iddialarını gazetede okuduğunu ve bunun hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi. Özgülgün boşanma hakkında da suskun kalmayı tercih etti.