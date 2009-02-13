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Boşanıyorlar

Ayrılık haberlerini ısrarla reddeden Emine Ün ile Emre Kınay, tüm çabalarına rağmen krizi aşamadı.

13 Şubat 2009 02:00

Ayrılık haberlerini ısrarla reddeden Emine Ün ile Emre Kınay, tüm çabalarına rağmen krizi aşamadı. 


Hürriyet'in haberine göre; Ün, “Boşanma davası açtım” demekle yetindi.

Emine Ün-Emre Kınay çiftinin evliliğinde sona gelindi. ıkili, birkaç gün önce evliliklerini sonlandırmak için avukatlara talimat verdi. Kısa süre öncesine kadar “Sorunlarımız var, ama şu an açıklama yapmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde Emre ile basın toplantısı düzenleyeceğiz” diyen Emine Ün de gösterdikleri çabaya rağmen aralarındaki sorunu aşamadıklarını ve boşanma kararı aldıklarını itiraf etti.

Mal paylaşımı sorun değil

“Şiddetli geçimsizlik” nedeniyle boşanmaya karar veren ve mahkemeye müracaat eden ikili, mal paylaşımı konusunda da uzlaşmaya vardı. Yeni kanuna göre yüzde 50-50 öngörülen mal paylaşımını kabul eden Ün ile Kınay’ın tek celsede boşanması bekleniyor. Bu evlilikten Duru adında bir de kızı olan Ün, boşanma haberini doğrulayarak “Evet, boşanma davası açtım” dedi.




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