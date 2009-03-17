Boşandıktan 50 yıl sonra evlendiler

İngiltere’de 50 yıl önce boşanan Sandra ve Terry Kaufman çifti, yıllar sonra birbirlerini tekrar bulduktan sonra yine evlendiler.



1958 yılında ilk evliliklerini yapan çift maddi sıkıntılar yüzünden ayrılmışlardı. Boşandıktan sonra Sandra tekrar evlendi, altı çocuk sahibi oldu, Terry ise iki kez evlendi. Ancak Terry’nin iki eşi Sandra’nın kocası gibi öldü. Emekli olan Terry’nin Sandra’ya yakın bir yere taşınmasıyla tekrar alevlenen aşk, evlilikle sonuçlandı. Çift şimdi yeniden birarada olmanın mutluluğunu yaşıyor.

