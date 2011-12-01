Boşandığını karakolda öğrendi



T24- İzmir’de kocasından şiddet gören Güzide T. eşinden şikâyetçi olmak için karakola gitti. Polislerin ‘Siz evli değilsiniz’ demesi Güzide T.’yi şoke etti. Bunun üzerine Güzide T. eşine sahtecilik yaptığı suçlamasıyla dava açtı.







Güzide T. ve G.T.’nin 13 yaşında bir de kızları var...





Milliyet'in haberine göre, İzmir’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Güzide T., şirket sahibi olan eşi G.T.’nin haberi olmadan kendisinden boşandığını gittiği karakolda öğrendiğini söyledi. Güzide T., eşinden, kendisi ile kızına tazminat ve nafaka ödememek için sahtecilik yaptığı suçlamasıyla şikayetçi olurken, usulsüz olduğunu belirttiği tebligatı imzalayan site güvenlik görevlisiyle, posta görevlileri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Bir hafta önce yanındaki kızı ile birlikte aracıyla Bornova Manavkuyu’dan geçen Güzide T., kayınvalidesine ait oturulmayan evin ışığının yandığını, eşinin otomobilinin de binanın önünde olduğunu gördü. Bunun üzerine 13 yaşındaki kızı ile birlikte yukarı çıkan Güzide T. kapı açılmayınca eşinin başına bir şey gelmesinden endişe edip polisi aradı.





10 Kasım’da boşanmışız



İddiaya göre telefon konuşmasını duyan eşi, kapıyı açarak kendisini dövdü. Eve gelen polisler olaya el koydu. Bu olay sırasında evde bulunan bir kadının, eşinin aynı apartmanda oturan yakınları tarafından dışarı çıkartıldığını öne süren Güzide T. “Karakolda bunu söylediğimde görümcem polislere bizim boşandığımızı söyledi. Polislerden nüfus kayıt örneğinin çıkarılmasını istedim. İzmir Aile Mahkemesi’nde 10 Kasım’da boşandığımızı, kızımın velayetinin de bana verildiğini görünce şok yaşadım“ dedi.





‘10 milyon liralık serveti var’





Eşinin kendisini habersizce boşadığını bu olay nedeniyle tesadüfen öğrendiğini, bu konuda hiçbir tebligat almadığını belirten Güzide T., avukatı aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu olay nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü belirten Güzide T., 10 milyon liralık servetinin bulunduğunu öne sürdüğü eşinin, kendisine tazminat, kızına da nafaka ödememek için böyle bir oyun oynadığını iddia etti. Genç kadın, eşinin ve sevgilisinin samimi pozlarda çekilen fotoğraflarını mahkeme aşamasında delil olarak sunacağını da belirtti.





Savcılığa verilen dilekçede açılmış ve yine kesinleşmiş olan boşanma davasından haberdar olmadığını belirten Güzide T., “Eşim ile benim aramda görülmüş böyle bir dava yoktur. Benim haberim olmadan gıyabımda bu dava nasıl yapılmış anlamış değilim. Bana ve kızıma tazminat ile nafaka ödememek için sahtecilik ve dolandırıcılık yaptığı için şikayetçiyim. Kendisinin dış ticaret şirketi vardır, ayrıca müteahhitlik yapmaktadır. Ben kendisinin sevgilisiyle birlikte yurtdışına kaçacağından endişe duyuyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum” dedi.





3 günlük darp raporu verildi





Müvekkilinin işadamı eşi tarafından tartaklanmasının ardından 3 günlük darp raporu aldıklarını belirten Avukat Namık Kemal Güney, “Ben daha önce böyle bir olaya tanık olmadım. Burada tamamen müvekkile ve çocuğuna tazminat ödememek için bir oyun sergilenmiş. Biz konuyu tüm detaylarıyla Cumhuriyet Savcılığı’na intikal ettirdik. Ayrıca yine habersiz yapılan boşanma davasının iptali için başvuruda bulunacağız. Bundan sonra hukuk sürecini takip edeceğiz. Müvekkilim yaşanan tüm olaylardan dolayı üzgün ve şokta. Yine aynı şekilde kızının da psikolojisi bozuldu. Koca eşinden, usulsüz bir şekilde yapılan tebligatla boşanmış. Ayrıca mahkemenin gönderdiği tebligatı alan site güvenlik görevlisi ile getiren posta görevlileri hakında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilimin eline herhangi bir boşanma tebligatı da gelmedi. Gıyabında yapılan duruşmalarla boşanmış” diye konuştu.