Boşandığı kadını ve oğlunu öldürdü

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bir şahıs, boşandığı kadını ve oğlunu tüfekle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çamdibi Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında çalıştığı bahçeden dönen M.K., eve girdiğinde annesi ve kardeşini kanlar içinde bulunca sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede anne Neşe Orhan (45) ve oğlu Furkan K.’nin (16) yaşamlarını kaybettiklerini belirledi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre boşandığı kadını ve oğlunu tüfekle öldürdüğü belirtilen zanlı Zeki K.’nin otomobiliyle olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Jandarma tarafından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)