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Boşandığı eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşını öldürdü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Mehmet B

04 Ekim 2017 15:09

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Mehmet B., boşandığı eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı 25 yaşındaki Suat Söğüt\'ü av tüfeğiyle öldürüp kaçtı.
Olay, öğle saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet B., boşandığı ismi öğrenilemeyen eşi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşı Suat Söğüt\'ü konuşmak için sokağa çağırdı. İkili arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet B., yanındaki av tüfeğiyle Söğüt\'e ateş açtı. Saçmalara hedef olan Söğüt yaralanırken, Mehmet B. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Söğüt, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Suat Söğüt\'ün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, olay yerinde inceleme yapan polis, Mehmet B.\'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

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