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Yaşam

Boşandığı eşiyle evlenen adama kurşun yağdırdı

Mermisi biten zanlı, şarjörünü doldurmak isterken vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

06 Eylül 2016 16:04

Adana’nın Kozan ilçesinde 55 yaşındaki Haluk Adem, bir süre önce boşandığı eşiyle evlenen parkomat görevlisi 43 yaşındaki Ali Özgüner’e kurşun yağdırdı. Özgüner hayatını kaybetti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Haluk Adem, yaklaşık bir yıl önce ismi açıklanmayan eşinden boşandı. İddiaya göre boşandığı eşinin 2 hafta önce Ali Özgüner ile evlendiğini duyan Adem, kıskançlık krizine girerek saat 08.30 sıralarında otomobiliyle Özgüner’in çalıştığı Tufanpaşa mahallesi Hazer sokağa geldi. Aracından inen Haluk Adem, o sırada sokağa park eden araçlara fiş kesen Ali Özgüner’e tabancayla ateş etmeye başladı. 

Mermileri bitince yakalandı

Parkomat görevlisi kanlar içinde yere yığılırken, yanına gelen Haluk Adem bu defa tekmeyle vurmaya başladı. Daha sonra tekrar ateş etmeye başlayan Adem vatandaşlara da "Ambulans çağırın" diye bağırdı. Vatandaşlar ise Adem’e tepki gösterdi. Mermisi biten Haluk Adem, şarjörünü doldurmak isterken vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. O sırada olay yerine gelen polis, zanlıyı kalabalığın elinden güçlükle alarak emniyete götürdü. 

Ali Özgüner ise olay yerine çağırılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Vücuduna 10 kurşun isabet eden Özgüner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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